Pred kratkim smo poročali, da bodo v Kranju zagnali mednarodni projekt, s katerim bodo starejšim pomagali na daljavo s pomočjo sodobnih tehnologij. Med iskanjem ustreznih starejših in njihovih svojcev, ki bodo pomagali sooblikovati storitve po meri uporabnikov, zdaj v razvojni agenciji BSC Kranj iščejo še podjetja z inovativnimi idejami. V BSC Kranj so namreč edini slovenski partner tega mednarodnega projekta, ki razvija inovativne rešitve za socialno in zdravstveno oskrbo na domu. Te bodo s svojim sodelovanjem soustvarjala tako inovativna podjetja kot strokovna javnost, predvsem pa starejši, ki jih bodo uporabljali, in njihovi družinski člani, pravi vodja projekta Jelena Vidović iz BSC Kranj.

Dovolj je ideja, ne delujoča storitev Za sodelovanje v pilotnem projektu, ki bi ga radi v BSC Kranj čim prej zagnali, po besedah Vidovičeve tako potrebujejo čim več inovativnih podjetniških idej, kako starejšim s pomočjo digitalnih tehnologij zagotavljati izbrane zdravstvene in socialne storitve na domu. »Poziv je namenjen majhnim in srednjim podjetjem iz vse Slovenije, ki imajo idejo o inovativni rešitvi za zdravstveno ali socialno rešitev oskrbe na domu,« navaja Vidovičeva. Inovativna rešitev je po njenih besedah lahko oprijemljiv izdelek, programska oprema ali aplikacija, temeljiti pa mora na informacijsko-komunikacijski tehnologiji ter biti s področja zdravja, vsakodnevnih dejavnosti, samooskrbe ali pa socialnih, čustvenih ali informacijskih potreb starejših. »Pri razvoju digitalnih rešitev je treba poznati in razumeti dejanske potrebe uporabnikov, za katere načrtujemo rešitve, in poskrbeti, da jih bodo znali in hoteli uporabljati. Ravno proces soustvarjanja se kaže kot odlična rešitev za številne trenutne izzive glede digitalizacije,« pravi Vidovičeva. »To je glavni namen projekta HoCare 2.0,« dodaja.