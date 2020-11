Kot je povedal Poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, so bili gasilci okoli 0.30 obveščeni, da na območju Mlake pri Kranju gori drvarnica oziroma lopa ob hiši. Med vožnjo so prejeli obvestilo, da gori tudi hiša in ko so gasilci prišli na kraja dogodka, je bil požar polno razvit.

"Takoj smo začeli gašenje in požar po dobrih dveh urah in pol tudi pogasili. Sledilo je razkopavanje in iskanje manjših žarišč. Ob petih so intervencijo zaključili, na kraju pa je ostala gasilska straža," je intervencijo, v kateri so poleg poklicnih gasilcev sodelovali tudi prostovoljni gasilci petih društev, opisal Šifrer.

Trenutno na objektu poteka pokrivanje strehe, da bi preprečili dodatno škodo, kriminalisti pa preiskujejo vzrok požara. Hiša je sicer zaradi uničene opreme in napeljave neprimerna za bivanje. Stanovalci so ponoči zatočišče našli pri sorodnikih, sedaj pa si ob pomoči kranjske civilne zaščite urejajo nastanitev za daljše obdobje.