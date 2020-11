Ampak če smo malo bolj pozorni, se marsikaj le opazi. Včasih je bilo okoli naše hiše ogromno vrabcev – sivorjavih, nevpadljivih in najbolj običajnih ptičev pri nas, opažam pa, da jih je dejansko vse manj. Bile so srake, skoraj jih ni več. Srnjadi je na Barju še vedno veliko, zajca skoraj ne vidiš. So pa šakali. Pa kune osvajajo urbanizirana območja, se prilagajajo novim življenjskim okoljem. Širijo se rastline, ki jih v moji mladosti sploh ni bilo. Travniki skoraj nimajo več rož zaradi pogoste in prezgodnje košnje. Čebele so se včasih pasle po travnikih, dandanes pa je cvetlični med že bolj težko dobiti. Nekatere ptice nimajo več kje gnezditi. Naše hiše postajajo nepredušno zaprte za razne gnezdilce, netopirje. Lastovk je manj, saj je vse manj insektov, s katerimi se hranijo, pa tudi hlevov in napuščev, kjer bi lahko gnezdile.

Navadili smo se na vse bolj sterilno okolje. Če kdaj zasmrdi po gnoju, nam je že grozno. Ni pa nam grozno, ko smrdi po izpušnih plinih. Dvojna merila? Otroci nočejo jesti jagod z vrta, ker so umazane od zemlje, jedo pa tiste lepe, sijoče kupljene, čeprav so polne pesticidov. Očitno postaja vse pomembnejše to, kar lahko vidimo, zavonjamo, ne pa tisto, kar o nečem vemo, ampak nam je na prvi pogled skrito in nismo sposobni oceniti, kaj je pomembnejše, bolj zdravo, varnejše. Ne zanima nas več, od kod prihaja hrana na naš krožnik in kako je pridelana – s tem naj se ukvarjajo drugi, pomembno je le, da jo imamo. In se izgovarjamo, da imamo pač preveč opravka s svojim delom, službo in drugimi skrbmi, da bi o teh stvareh imeli čas razmišljati.

Ja, v Amazoniji padajo drevesa zato, da tam potem sadijo sojo, s katero krmijo živino (toliko mesa zagotovo ne potrebujemo za preživetje človeštva). Požigajo tropske gozdove z orangutani vred na Borneu, da ustvarjajo plantaže. Ampak kako lahko mi pripomoremo k temu, da se to ne bi dogajalo? Za te stvari »nimamo časa«. Ko pa bo postalo vprašljivo naše preživetje in bo morda za to že prepozno, tega časa tudi ne bomo več potrebovali. Napredek enostavno merimo na napačen način. Glede tega preberite kaj o Butanu.