Posmrtne ostanke so v kontejnerju z gnojilom našli delavci kmetijskega podjetja v paragvajski prestolnici Asuncion, je povedal paragvajski tožilec Marcelo Saldivar. Najverjetneje gre za trupla migrantov, je dodal. Za zdaj so potrdili, da so bili trije pokojniki iz Maroka, eden pa iz Egipta, je povedal forenzik Pablo Lemir. Zdi se, da je šlo za odrasle moške.

Kontejner je bil iz Srbije na Hrvaško, ki je bila najverjetneje tudi cilj migrantov, prepeljan julija. Na poti do Paragvaja pa je prečkal še Egipt, Španijo in Argentino.

Sledi hrane, ki so jih našli ob truplih, kaže na to, da je bila skupina pripravljena na kratko potovanje, je dejal tožilec. Našli so tudi osebne predmete, med katerimi je bila mobilna kartica v srbski cirilici. Saldivar je sporočil, da bodo prek Interpola vzpostavili stik s srbskimi oblastmi.

Vzrok za njihovo smrt je bila verjetno zadušitev. Gnojilo, ki so ga prevažali v kontejnerju, je verjetno pospešilo razgradnjo trupel, je povedal zdravnik.