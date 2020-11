Na stranišču enega od terminalov mednarodnega letališča Hamad v Dohi so v začetku oktobra v košu za smeti našli novorojenčka. V iskanju matere so z letala družbe Qatar Airways, ki je letelo v Sydney, izkrcali vse ženske in jih poslali na parkirišče, kjer so jih čakali trije rešilci in »intimen« pregled, kakršne sicer izvajajo le pri ginekologu in v zaporih, ko v odprtinah iščejo morebitne droge. Od potnic, med njimi trinajst Avstralk, so zahtevali, da se slečejo do golega, in jih pregledali kar tam. Avstralska vlada je pregled označila za skrajno neprimeren, nenavaden in grozljiv, od katarskih oblasti pa zahtevala odgovore.

»Potlačeno globoko v smeti so v stranišču našli dojenčico, zavito v plastično vrečko. Zdi se, da jo je nekdo želel ubiti,« so se nekaj dni po izbruhu novice v javnosti odzvali v Katarju. Ker so želeli še pred pobegom najti osumljenko poskusa tako gnusnega zločina, so se hipno odločili za takšen »invaziven« pregled. Morebitno povzročitev stresa in kršitev osebne svobode potnic obžalujejo, napovedali so preiskavo primera. »Zdravnike je skrbelo, v kakem stanju bi lahko bila mama po porodu, zato smo ljudi prosili za sodelovanje,« so odločitev utemeljili na letališču. Kdo je dojenček in kje je njegova mama, še vedno ni znano, poročajo avstralski mediji, prav tako se ne ve, koliko potnic s skupno desetih letov so na letališču pregledali.

»Noge so se mi tresle, na smrt me je bilo strah, da me bodo nekam odpeljali. Ne vem, zakaj nam niso že takoj razložili, kaj se dogaja,« se v pogovoru za britanski Guardian sprašuje Kim Mills, ena od žensk, ki so jo z letala odpeljali na temačno parkirišče. Ker ji niso dali časa, da se preobleče, je tja odšla kar v pižami in copatih, saj je na letalu že zaspala. Millsove, stare čez 60 let, niso pregledali, a se ji je izkušnja vseeno zdela grozljiva. »Strah me je bilo, ne morem si predstavljati, kako je bilo tistim, ki so jih pregledali.« Nekatere od mlajših potnic so po pregledu jokale. tak