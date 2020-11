Diogo Jota je v Bergamu s tremi goli pokopal Atalanto in na največjem odru dokazal, da postaja pomemben adut Liverpoola v boju za nove lovorike. Angleškim prvakom je uspel odličen nakup – Liverpool je septembra odštel Wolverhamptonu 45 milijonov evrov za portugalskega nogometaša, ki bo čez mesec dni dopolnil štiriindvajset let.

Jota iz udarne postave Liverpoola vztrajno izriva Roberta Firmina, ki je v koledarskem letu 2020 v slabi strelski formi. Čeprav je skupno odigral skoraj 2000 minut več kot Jota, ga je novinec že prehitel po številu doseženih golov v rdečem dresu. Jota je doslej šestkrat začel v začetni enajsterici Liverpoola in dosegel sedem golov, kar pomeni, da zatrese mrežo vsakih 71 minut. V zadnjih tridesetih letih je bil med novinci samo Robbie Fowler učinkovitejši od portugalskega napadalca, ki je postal šele peti nogometaš Liverpoola z doseženim hat-trickom v ligi prvakov. »Ne vem, če mi je v Bergamu uspela najboljša tekma v karieri, zagotovo pa je doseganje zadetkov moj način igranja nogometa,« je po visoki zmagi nad Atalanto s 5:0 povedal Diogo Jota.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp ima sladke skrbi po odlični predstavi Jote in pravi, da mora imeti vsaka ekipa za odmevne dosežke na razpolago dolgo klop. »Po tako dobri igri ne morem imeti glavobola. Jota je v izvrstni formi, zato je bilo smiselno, da dobi priložnost od prve minute. Prepričan sem bil, da nam bo s svojimi sposobnostmi pomagal prebiti obrambo Atalante,« je analiziral Jürgen Klopp. Kmalu zatem je pojasnil, da za prihajajoče izzive nikakor ni prečrtal Firmina, ki se je zaradi učinka Jote znašel pod pritiskom in si bo moral znova izboriti svoj položaj v moštvu.

Liverpoolu gre v letošnji sezoni vse po načrtih – v ligi prvakov na treh tekmah še ni oddal točke in je zelo blizu uvrstitve v končnico, v angleškem prvenstvu pa je na prvem mestu pred nedeljskim derbijem z Manchestrom Cityjem. »Jota je tako vroč, da bo zagotovo začel tekmo s Cityjem. Portugalec je spremenil stil igre Liverpoola, saj moštvo sedaj igra bolj neposredno proti golu. Navdušen sem nad njegovimi predstavami. Zanj pravijo, da je kot pošast v napadu. Izkoristil je življenjsko priložnost in kaže veliko mero samozavesti,« je komentiral nekdanji branilec Liverpoola Stephen Warnock, trener Klopp pa je pristavil: »Ni ekipe, ki bi lahko zaustavila napadalni trojček Sadio Mane, Mohamed Salah in Diogo Jota.«