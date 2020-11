»Odkar sem prišel na Nogometno zvezo Slovenije (NZS), v koronačasih dnevno rešujemo številne probleme,« je poudaril direktor slovenskih reprezentanc Miran Pavlin. Ena največjih težav je bila reprezentanca do 21 let, saj so igralci na NZS poslali pismo, v katerem so postavili ultimat z zahtevo po zamenjavi selektorja Primoža Glihe. Po številnih sestankih je bil predsednik NZS Radenko Mijatović zelo odločen, da sodelovanje med igralci in Gliho ni več mogoče, zato je Pavlin dobil nalogo, da izbere novega selektorja. Preden je Pavlin pojasnil, zakaj je za selektorja upov izbral 43-letnega Ljubljančana Milenka Ačimovića, se je zahvalil Glihi za opravljeno delo in zelo dobre rezultate. Pavlin ni imel veliko časa za izbiro, imel pa je zelo jasno vizijo: »Ačimović je idealen kandidat, ki ga pred evropskim prvenstvom 2021 na domačih tleh potrebujeta NZS in selekcija do 21 let. Trenerskega poklica se je učil nekaj let, z delovanjem v Olimpiji je dokazal, da zna vpeljati mlade igralce. Prepričan sem, da bo nalogo opravil odlično.« Ačimović se je kot športni direktor v Olimpiji izkazal, ko je v času predsednika Izeta Rastoderja v klub pripeljal Kapuna, Šporarja, Finka in Zajca, s katerimi je nato s prodajo v tujino zaslužil Milan Mandarić.

EP v Sloveniji so si zagotovili v pisarnah Pavlin je igralcem poslal jasno sporočilo, da si nastopa na evropskem prvenstvu niso priigrali na igrišču, ampak so jim ga zagotovili ljudje v pisarnah NZS, ki so pridobili organizacijo. »S pismom so si igralci naložili breme tudi na svoja ramena in bodo pod dodatnim pritiskom. Cilj bo napredovanje iz skupine v izločilne boje. EP do 21 let je največji nogometni dogodek, ki ga lahko organiziramo v Sloveniji, in to moramo izkoristiti. Ne le zunaj igrišča, kjer bomo zanesljivo dobri in naredili odlično promocijo, ampak tudi na igrišču. Igralci so tisti, ki bodo morali zmagati, ostali jim lahko le pomagamo s pogovorom na podlagi lastnih izkušenj,« je bil jasen 49-letni Pavlin, strelec zgodovinskega gola v snežnem metežu v Kijevu za uvrstitev na EP 2000. Ačimović je le prvi izmed nekdanjih reprezentantov, ki jih želi Pavlin vpeti v delo mlajših selekcij. Ker 1. decembra potečejo pogodbe še nekaterim selektorjem, je velika verjetnost, da bodo novi obrazi Koren, Cesar… »Največja prednost nekdanjih reprezentantov je, da točno vedo, kakšne so v tujini zahteve na igrišču. Nekateri mi rečejo, da nimajo izkušenj, a to je manj pomembno. Tudi Katanec leta 1998 ni imel veliko izkušenj, star je bil 35 let, vendar je imel neverjeten občutek in nas je pripeljal na dve veliki tekmovanji. Občutka, kaj zahteva igrišče od nogometaša, se ne da naučiti. To imaš ali pa ga nimaš. V tem je razlika med dobrim in odločnim trenerjem,« je končal Pavlin, ki je priznal, da tudi sam odločitve sprejema po občutku.

Pomočnika Mišo Brečko in Matej Drobnič Ačimović je že od poletja sodeloval z reprezentanco do 18 let, zato je logično, da bosta njegova pomočnika Mišo Brečko, reprezentant iz generacije Južna Afrika 2010, in Matej Drobnič, ki je v mladinski nogomet vpet že vrsto let. Novi strokovni štab bo na klopi Slovenije debitiral na pripravljalnih tekmah z Nemčijo v gosteh po le dveh skupnih treningih in Rusijo v Mariboru. Preden je Ačimović sestavil seznam igralcev za dve tekmi v novembru, je preveril kar 85 mladih nogometašev. »Izbral bom tiste, ki se bodo pripravljeni stepsti proti najboljšim v Evropi. Prvenstvo bo zanje izjemna priložnost, da na veliki sceni pokažejo, česa so sposobni. Ko sem bil jaz toliko star, kot so oni, sem že igral dodatne kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Če ne moraš motivirati fanta za tekmo pred 15.000 gledalci v polnih Stožicah, zanj ni prostora v nogometu. Kolikor poznam slovenski značaj, s tem ne bi smeli imeti težav,« je bil jasen Milenko Ačimović, ki je odločen, da igralcev ne bo sodil po tem, kaj se je dogajalo pod prejšnjim selektorjem. »To bo prepovedana tema v naslednjem ciklusu. Gre za preteklost, zato se o tem sploh ne bomo pogovarjali. Meni kot selektorju nič ne pomaga, kaj je kdo naredil, pomembno je le to, da so pravi na igrišču z odnosom do državnega grba. Moje izhodišče je, da bodo igrali najboljši, ne gleda na starost, kar pomeni, da v ekipi ne bodo le tisti, ki jim po letnici rojstva pripada evropsko prvenstvo do 21 let. Petnajst igralcev iz slovenske lige na seznamu je sporočilo fantom, da ni treba hiteti z odhodom v tujino. Prednosti bodo imeli tisti, ki igrajo redno,« je sporočilo Ačimovića igralcem. Očitno ne bo imel težav, da bo v ekipo uvrstil tudi mlajše od 21 let, kar je dokazal z vabili vratarju Turku (17 let), branilcu Pavloviću (19 let), vezistu Ostrcu (18 let) ter napadalcema Percu (17 let) in Prelcu (19 let). Na seznamu tokrat ni napadalca Jana Mlakarja (Maribor), ki je bil zaradi vloge kapetana na vrhu seznama 40 podpisov proti Glihi. Pravico nastopa na EP do 21 let bodo imeli tudi Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić in Jaka Bijol, ki so že člani reprezentance A.