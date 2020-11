Potem ko sta v ponedeljek Mura in Celje remizirala 0:0 in je Maribor z všečno predstavo v Kidričevem premagal Aluminij s 3:1, sta danes Olimpija v Novi Gorici in Koper v primorskem derbiju potrdila vlogo favorita. Okrnjen deseti krog – tekma med Bravom in Domžalami je bila preložena na 18. november – sta zaznamovali dve sporni enajstmetrovki. Celjani so se včeraj tudi uradno pritožili, ker sodnik Dejan Balažič ni dosodil enajstmetrovke po igranju nogometaša Mure Nina Koutra z roko, kar je igralec po tekmi priznal. Tabor je na gostovanju v Kopru izenačil iz enajstmetrovke, ki je ni bilo, saj sodnik Aleksander Matković ni videl, da je žoga zadela Mateja Palčiča v glavo in ne v roko, kot je napačno dosodil.

Gorica trikrat stresla okvir ljubljanskega gola Olimpija je v Novi Gorici dosegla prvo zmago v gosteh v letošnji sezoni. Ljubljančani so proti zadnjeuvrščeni ekipi dosegli pomembno zmago v režiji napadalne naveze Đorđe Ivanović (podajalec za vodilni gol in strelec drugega gola)-Andrej Vombergar (strelec vodilnega gola). Olimpija je pokazala napredek v igri, saj je oba zadetka dosegla po lepih kombinacijah. Med obema goloma je imela Olimpija veliko sreče, da gostitelji v prvem polčasu niso izenačili. Po strelu Velikonje je žoga zadela obe vratnici in se odbila v polje, Cvijanović pa je iz prostega strela stresel prečko. Ljubljančani so minimalno vodstvo branili s tipičnim »Skenderjevim bunkerjem« in ob treh strelih Goričanov v okvir gola ter še nekaj zapravljenih priložnostih gostiteljev porabili velik bonus sreče za nadaljevanje sezone. Koper je niz neporaženosti podaljšal na šest tekem, Tabor pa je izgubil še na petem gostovanju v letošnji sezoni. Koper je v prvem polčasu unovčil dobro uigranost iz prekinitev z golom Ivana Jelića Balte že v osmi minuti. Tabor, ki si v prvem polčasu ni priigral niti ene priložnosti, je izenačil na začetku drugega polčasa iz podarjene enajstmetrovke. Sodnik Aleksander Matković je dosodil kazenski strel za goste, čeprav je žoga Palčiča zadela v glavo in ne v roko. Po izenačenju je imel Tabor štiri sijanje priložnosti, Grk Hristos Rovas je zadel vratnico namesto prazne mreže. Junak Kopra je z golom v 81. minuti postal hitri in spretni argentinski rezervist z italijanskim potnim listom Claudio Spinelli.

Razigrana velika dolžnika Maribora Požeg Vancaš in Repas Maribor je s prepričljivo zmago v Kidričevem proti Aluminiju s 3:1 potrdil, da dviguje formo. Po zmagi, ki je bila plod napadalne, kombinatorne in učinkovite igre, se je vidno oddahnil trener Mauro Camoranesi, ki je bil pod vse večjim pritiskom nezadovoljne armade navijačev. »Fantje so dobro odigrali že proti Muri, a smo se domov vrnili praznih rok. Tekma v Kidričevem nam je tudi s točkami prinesla pomembno potrditev, da smo na pravi poti. Pozitiven izid pomaga pri utrjevanju zamisli, kako nadaljevati preoblikovanje našega novega projekta. Moštvo sprejema moje zahteve in se trudi za napredek. Povezanost med tekmo je vse večja,« je bil analitičen Mauro Camoranesi. Izpostavil je, da je bil odločilni trenutek, ko je pri izidu 0:0 vratar Ažbe Jug ubranil enajstmetrovko, ki jo je slabo izvedel Lucas Horvat. Parada Juga, ki je med najboljšimi igralci Maribora v sezoni in napreduje iz tekme v tekmo, je podžgala soigralce, da so uprizorili pravi juriš proti golu Kidričanov. Če bi Aluminij povedel, bi tekma šla v drugo smer, kot je bilo v Murski Soboti. Za uspeh v Kidričevem sta najzaslužnejša velika dolžnika iz prve četrtine sezone Rudi Požeg Vancaš in Jan Repas. Slednji je uveljavil svojo hitrost v prodorih in tehnično znanje s streli od daleč ter podajami (asistent pri prvih dveh golih) in tako spomnil na dneve, ko si je priigral prestop iz Domžal v prvo francosko ligo. V vrhunski strelski formi je centralni branilec Nemanja Mitrović, ki zabija v reprezentanci (dva gola proti San Marinu) in v klubu. Ljubljančan je s tremi goli trenutno drugi strelec Maribora za Rokom Kronavetrom, ki je s petimi zadetki na vrhu lestvice strelcev skupaj z Ivanovićem (Olimpija) in Mulahusejnovićem (Koper). Naslednji izziv za Camoranesija je, da v strelsko formo vrne napadalca Jana Mlakarja.

Koper – Tabor 2:1 (1:0) Strelci: 1:0 Jelić Balta (9), 1:1 Babić (49/11-m), 2:1 Spinelli (81). Stadion Bonifika, brez gledalcev, sodnik: Matković (Ravne na Koroškem), rumeni kartoni: Jozinović, Palčič, Knežević; Mihaljević. Koper: Vargić, Palčič, Žužek, Rajčević, Jozinović (od 58. Mišić), Jelić Balta, Dodlek, Stevanović (od 69. Spinelli), Vršič (od 90. Čirjak), Krajnović (od 69. Knežević), Mulahusejnović (od 90. Vekić), trener: Srebrnič. Tabor: Koprivec, Briški, Nemanič, Ristić, Kuao, Grobry, Zebić (od 85. Sever), Mihaljević, Babić, Rovas (od 73. Stančić), Aldair, trener: Stanković. Igralec tekme: Ivan Vargić (Koper). Streli v okvir gola: 5:6, streli mimo gola: 5:7, prosti streli: 10:15, koti: 4:4, nedovoljeni položaji: 1:0, obrambe vratarjev: 5:3, prekrški: 14:10, število napadov: 105:158, število nevarnih napadov: 71:91, posest žoge (v odstotkih): 42:58.