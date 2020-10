Mura se je po štirih dneh vrnila na prvo mesto v slovenski ligi, potem ko je v Fazaneriji po borbeni predstavi ugnala tekmece iz Maribora. Odleglo je Olimpiji, ki si je prigarala zmago na mestnem derbiju z Bravom in umirila strasti po porazu v Sežani. Nogometna zveza je prestavila tekmo devetega kroga med Aluminijem in Domžalami, ker imajo ob Kamniški Bistrici preveč okužb s koronavirusom.

Olimpija: disciplina brez sijaja

Olimpija je tekmo z Bravom dobila na silo po dveh prekinitvah, ko sta bila z glavo natančna Vombergar in Samardžić, ki se je z glasnimi navodili in predanostjo izkazal kot pravi poveljnik zasedbe iz Stožic. Trener Dino Skender je bil vso tekmo pod napetostjo in na robu rumenega kartona. Veliko je vpil in svoje moštvo večino časa vodil zunaj označenega prostora ob klopi. »Čvrsta tekma. Ker smo jo v Sežani dobili po ušesih, smo morali osvojiti tri točke, ki so osnova za nadaljnje delo, da bomo mirno živeli. Ker je ritem tekem zelo zgoščen, odloča vsaka napaka. Zelo sem zadovoljen, v katero smer gre Olimpija,« je komentiral Dino Skender.

Olimpiji je uspela organizirana in disciplinirana predstava, v kateri ni bilo sijaja in spektakularnih potez. Domači si v praznih Stožicah niso pripravili niti ene izrazite priložnosti skozi igro, so pa zadeli po prostem strelu in udarcu iz kota, ko je bila obramba Brava premalo odločna v skoku za žogo. Očitno je igralce Olimpije podžgala kritika predsednika Milana Mandarića v Dnevniku, ko je po zdrsu v Sežani izjavil, da mu zmanjkuje potrpljenja. »Dan pred tekmo sem slišal za izjavo Mandarića, ki je ne želim komentirati. Sam najbolje vem, da nam od prvega dne zaradi vseh okoliščin nikakor ni enostavno. Igralci bi morali imeti optimalne pogoje, da se lahko v miru pripravljajo, saj bomo le tako izboljšali igro in postali kakovostnejši. V zadnjih petih tekmah smo najboljša ekipa v ligi in moramo se zavedati, da v življenju nič ne uspe čez noč. Prenovili smo skoraj celotno moštvo, borimo se po najboljših močeh in ne bomo se predali. Znova smo pri vrhu lestvice in ni razloga, da nam vseskozi visi meč nad glavo,« se je razgovoril Skender, ki je na dvajseti tekmi vpisal deseto zmago.

Bravo ni bil tako razigran kot ob zadnjem obisku Stožic, ko je Olimpijo odpravil s petardo. Ko je v drugem polčasu postal pogumnejši, ga je presekal zadetek Vombergarja. Kolektivu iz Šiške se vse bolj pozna, da sta moštvo poleti zapustila napadalca Baturina in Matko. V Stožicah je bil najbližje golu Trontelj, ki je stresel prečko. »Olimpija ima ogromno individualne kakovosti, a nas nasprotnik skozi vso tekmo niti enkrat ni izigral. Ponujalo se nam je veliko prostora, a nam ga ni uspelo izkoristiti. Odnesle so nas prekinitve. Razumem, da nas lahko preskoči višji in močnejši nasprotnik, a problem nastane, ko v skoku nismo dovolj odločni. Če bi ubranili usodni prekinitvi, bi verjetno vzeli točko iz Stožic. Bravo je znan po tem, da grize do zadnjega diha, a smo v zadnjem času izgubili del naše prepoznavnosti,« je analiziral trener Brava Dejan Grabić.