Radovljičani so novo knjižnico čakali celo večnost. A ko so njeno odprtje pred dvema letoma vendarle dočakali, se je izkazalo, da ima nova stavba na prav tako novem Vurnikovem trgu precej pomanjkljivosti. Najbolj moteče je bilo puščanje strehe in sten pretežno steklenega ovoja stavbe ob vsakem omembe vrednem deževju. Vedra in krpe, s katerimi so si knjižničarji pomagali, so tako postali vsakdanji spremljevalci deževnih obdobij. Na srečo so jo knjige in drugo gradivo ter knjižničarji odnesli brez posledic, zamakanje je povzročilo zgolj kup nevšečnosti.

Odprava napak sicer po delih poteka že vse od končane gradnje knjižnice, a v dveh letih ustreznih učinkov ni bilo. Izvajalec, ki je dokončal gradnjo knjižnice, podjetje Javna razsvetljava, je zdaj pripravil celovit elaborat sanacije in pred kratkim začel tudi njegovo izvedbo. »Kdaj bodo dela končana, je odvisno tudi od vremenskih razmer, saj jih izvajalec lahko opravlja samo v suhem vremenu,« poudarja radovljiški župan Ciril Globočnik. Dodaja, da je podjetje Javna razsvetljava občini po končani gradnji predal garanciji za odpravo napak, katerih skupna vrednost znaša približno 131.000 evrov.

Knjižnica, ki je sicer v teh dneh, podobno kot druge ustanove, zaprla svoja vrata zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, deluje dobro in ima ogromno obiska. Novo knjižnico pa so Radovljičani čakali kar dolgo časa. Selitev gradiva je potekala spomladi 2018, knjižnico pa so začeli graditi že leta 2011, a je gradnja zaradi stečaja izvajalca zastala. Gradnja in oprema knjižnice je skupaj stala 4,86 milijona evrov.

V stavbi na Gorenjski cesti v Radovljici, kjer je osrednja enota radovljiške knjižnice delovala pred tem, pa bodo uredili medgeneracijski center, je še povedal župan Globočnik. pe