Največ okužb med stanovalci in zaposlenimi imajo ta čas v treh ljubljanskih domovih za starejše, Kolezija, Poljane in Fužine (na fotografiji). V šišenskem domu, kjer so imeli enajst okuženih stanovalcev, je konec oktobra okrevala še zadnja okužena, zato je dom končno spet brez okužb. (Foto: Jaka Gasar)