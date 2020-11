V preteklih letih je ljubljanska mestna občina običajno v sklopu aktivnosti med evropskim tednom mobilnosti, ki poteka vsako leto septembra, odprla tudi kolopark, posebni asfaltni poligon, sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Njihova uporaba je brezplačna. Prvi kolopark so na občini uredili septembra 2016 na degradiranem makadamskem parkirišču ob Celovški cesti v Šiški, do zdaj pa so v mestu uredili že štiri tovrstne kolesarske poligone.

Na Viču šele prihodnje leto Lanski evropski teden mobilnosti je bil sicer nekoliko drugačen, saj v tem času niso odprli novega koloparka, ampak so na ljubljanski mestni občini takrat zgolj napovedali, da bo novi kolopark zaživel spomladi 2020 in da ga bodo uredili na Viču, nedaleč od tamkajšnjega nakupovalnega centra Spar. »Novi kolopark le napovedujemo, saj je seznam del obsežnejši. Uredili bomo namreč celostno območje, skupaj s postajališčema in krožiščem,« je septembra lani pojasnil sodelavec občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Matic Sopotnik. A letošnjo pomlad koloparka na Viču niso odprli. Kot so zdaj pojasnili v Centru Interspar Vič, ki bo uredil novi poligon z grbinami, so morali uresničitev projekta zaradi razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa, začasno prestaviti. Predvidevajo, da bodo viški kolopark uredili prihodnje leto.