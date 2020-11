CEV je pretekli konec tedna sporočil, da zaradi trenutnih razmer v povezavi s pandemijo koronavirusa izjemoma spreminja letošnji format tekmovanja v skupinskem delu lige prvakov. Ta bo sestavljen iz dveh turnirjev, na katerih bodo nastopile vse ekipe v skupini. Za serijskega slovenskega prvaka ACH Volley to pomeni, da bo prve tri tekme proti nemškemu prvaku Berlin Recycling Volleys, ruskemu Zenitu iz Kazana in še neznanemu kvalifikantu odigral med 8. in 10. decembrom v nemški prestolnici, znova pa se bodo ekipe srečale še na turnirju v Kazanu med 9. in 11. februarjem.

Je odločitev evropske zveze Ljubljančane presenetila? Podpredsednik upravnega odbora in izvršni direktor kluba Aleš Jerala odgovarja, da ne, saj so takšno odločitev po tihem pričakovali. »O morebitni uvedbi turnirskega sistema se je debatiralo že v začetku septembra, a le kot skrajna možnost. A verjetno je to edini način, da se tekmovanje sploh izvede. Z logističnega vidika to pomeni manj potovanj, a hkrati smo ostali brez domačih tekem,« pojasnjuje Aleš Jerala. Dodaja, da so kandidaturo za gostovanje enega od dveh turnirjev vložili tudi sami, a so naleteli na gluha ušesa vodstva CEV. »Bili smo eni od kandidatov. Predstavili smo jim tudi boljše pogoje od konkurence, vendar zaradi trenutne epidemiološke slike v državi ekipe niso želele nastopiti pri nas. A bržkone je bil to le izgovor, da so gostovanje turnirja podelili tistim, ki imajo boljše povezave na CEV, saj so tudi v drugih skupinah organizacijo dobili nosilci,« še pove Jerala.