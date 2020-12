Odbojkarji ACH Volley začenjajo nastope v skupinskem delu lige prvakov, ki letos zaradi pandemije koronavirusa izjemoma poteka v obliki dveh turnirjev. Prvega, od danes do četrtka, gosti Berlin, drugega pa bo med 9. in 11. februarjem organiziral Kazan v Rusiji. Serijski slovenski prvaki so proti nemški prestolnici odpotovali v nedeljo na krilih sobotne zmage proti Calcit Volleyju (3:0), na 12-urni poti z avtobusom pa so izvedeli, da je nastop na turnirju zaradi okužbe z novim koronavirusom odpovedal poljski predstavnik Jastrzebski Wegiel. »To ni bila lahka odločitev, a v dani situaciji edina prava. Na prvem mestu je zdravje naših igralcev in trenerskega osebja,« je sporočil predsednik kluba Adam Gorol.

Odpoved Poljakov je voda na mlin Ljubljančanom, ki bodo imeli po današnjem dvoboju z Berlin Recycling Volleys dan premora pred četrtkovo tekmo z desetkratnim prvakom Rusije Zenitom iz Kazana. »Vedeli smo, da bo leto zelo zanimivo, ampak da bodo Poljaki odpovedali vse tekme na prvem turnirju, nismo pričakovali. Za nas bi bilo seveda precej ugodno, da zaradi njihove odpovedi osvojimo tri točke,« je včeraj dejal bloker ACH Volleyja Matic Videčnik.

Po besedah trenerja serijskega slovenskega prvaka Matije Pleška je moštvo na turnir odpotovalo dobro pripravljeno, kljub opravljenim videoanalizam nasprotnikov pa je še vedno prisotna marsikatera neznanka, saj je v zadnjih tednih pri tekmecih prišlo do sprememb v igralskem kadru. »Ker sem športnik po duši, bom zadovoljen le, če bomo tekme dobili,« je na vprašanje, s kakšnimi cilji ACH Volley odhaja na turnir, odgovoril Matija Pleško. Vedoč, da časa za počitek ne bo na pretek, kot ključen dejavnik izpostavlja regeneracijo po tekmi, a vseeno dodaja, da se njegovi igralci na igrišču ne bodo smeli zadrževati in bodo morali igrati pametno, preudarno ter se boriti za vsako točko. »Način priprave na takšen tip tekmovanja je drugačen, a šele po zaključku bomo videli, kako uspešen je bil naš pristop. So pa tu vedno prisotni še drugi dejavniki – predvsem, kako razpoložen je nasprotnik in koliko ti dovoli razviti lastno igro,« je dejal Pleško.

Spored lige prvakov, skupina C, danes ob 17. uri: ACH Volley – Berlin Recycling Volleys, jutri ob 19.30: Berlin Recycling Volleyjs – Zenit Kazan, četrtek ob 17. uri: Zenit Kazan – ACH Volley.

Kamničani proti Milanu Odbojkarji Calcit Volleyja bodo danes v Milanu igrali edino tekmo osmine finala pokala challenge proti domači ekipi Allianz Milano. Tekma se bo začela ob 19. uri, v prvem dvoboju milanskega mehurčka pa se bosta ob 16. uri pomerili še ekipi Dinamo Bukarešta in Marek Union Dupnica. Za Allianz Milano nastopata tudi slovenska reprezentanta Jan Kozamernik in kapetan Tine Urnaut, ki se je ekipi pridružil pretekli mesec.