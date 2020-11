Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so vse kršitelje odkrili med poostrenim nadzorom prometa s policijskim službenim civilnim vozilom z vgrajenim video-nadzornim sistemom.

Najprej so pozno popoldne pri divjanju zalotili 44-letnega Mariborčana, ki je na podravski avtocesti izven naselja Prepolje vozil s povprečno hitrostjo 221 kilometrov na uro. To ga bo stalo 1200 evrov denarne kazni in devet kazenskih točk.

Uro in pol pozneje so na isti avtocesti izven naselja Zlatoličje v sistem ujeli 42-letnega državljana Hrvaške, ki je peljal 202 kilometra na uro. Tudi njemu so izdali plačilni nalog za 1200 evrov in izrekli devet kazenskih točk, a je polovični znesek izrečene globe plačal neposredno na kraju.

Malo pred 21. uro pa so policisti na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici pri prehitri vožnji zalotili še 30-letnega Ptujčana, ki je vozil s povprečno hitrostjo 204 kilometre na uro. Ob tem mu je preskus alkoholiziranosti pokazal še 0,35 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in izdali plačilni nalog v višini 1800 evrov in 17 kazenskih točk.

Policisti ob tem znova pozivajo voznike, da spoštujejo cestno prometne predpise in vozijo po omejitvah hitrosti. Kljub opozorilom namreč še zmeraj ugotavljajo hujše kršitve voznikov, ki s tem ogrožajo svojo varnost in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu. Prav neprilagojena hitrost je še zmeraj najpogostejši primarni vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.