Podjetja ves čas iščejo rešitve za dinamično rast in razvoj ter uresničevanje svoje poslovne vizije – tudi v sedanjih negotovih in nejasnih razmerah. Te zahtevajo še več prilagodljivosti in še boljše razumevanje potreb kupcev ter dobro poznavanje razvojnih trendov, katerih dinamika je od spomladi nekoliko drugačna, saj so nekateri projekti zastali oziroma se prenašajo na poznejši čas.

Pripravljeni iz krize »Podjetja trenutno še bolj iščejo ugodne vire financiranja kot v času pred koronakrizo. Nekatera so na robu preživetja, druga rastejo kot nora in investirajo v razvojne aktivnosti. Tudi podjetja, ki so v fazi rasti, želijo za svoje projekte dobiti nepovratna sredstva in se tako še bolj okrepiti. V naslednjih sedmih letih bo Slovenija imela ogromno sredstev za različne namene. Zato je pomembno, da podjetja vedo, katera področja bodo prioritetna, ter že zdaj začnejo razmišljati, v katero smer bodo obrnila svoja jadra, da bodo iz te krize prišla pripravljena,« pravi Kristina Kočet Hudrap, direktorica podjetja Tiko Pro, ki je specializirano za podporo podjetjem pri pridobivanju nepovratnega denarja. Med porabniki različnih finančnih virov je tudi inovativno podjetje Strip's iz Kandrš, ki je specializirano za razvoj in proizvodnjo rešitev na področjih elektronike, LED-tehnologije in naprednih merilnih tehnologij. Svoje rešitve ponuja podjetjem širokega spektra tako na področjih razsvetljave, gospodinjskih in profesionalnih aparatov, avtomobilizma in medicine kot tudi e-mobilnosti, pametne energije in interneta stvari. Podjetje je uspešno pri pridobivanju tako slovenskih kot evropskih sredstev ter ima veliko izkušenj s projekti v okviru različnih programov, kot so Obzorje, Eureka, razpisi ARRS ter raziskovalno-razvojni razpisi, ki jih pripravljata gospodarsko ministrstvo in agencija Spirit.

Spodbuda za rast Strip's, ki je od svojega nastanka leta 1995 osredotočen na razvoj in proizvodnjo elektronskih rešitev po meri, je uspešno kandidiral za evropska sredstva na področju razvoja inovativnega senzorja za merjenje tlaka v VIP-panelih, v Sloveniji pa predvsem na področjih senzorskih rešitev, naprednih merilnih tehnologij in LED-razsvetljave. Informacije o nepovratnih sredstvih dobivajo s spremljanjem spletnih strani ministrstev in evropske komisije, o njih jih seznanjajo za to specializirana podjetja, nanje jih opozorijo tudi podjetja, ki iščejo partnerstva. Pri pisanju prijav Strip's sodeluje tudi s Tikom Pro, ki jim daje usmeritve, zaradi česar imajo boljše možnosti za uspešno kandidiranje. »Za razvoj novih izdelkov se odločamo ne glede na razpise. Je pa sodelovanje na razpisih koristno, saj se zmanjša višina investicije podjetja. To nam omogoča hitrejši razvoj in realizacijo več produktov, kar poganja rast podjetja. Sodelovanje na razpisih nas opogumi k uresničitvi tudi kakšne bolj drzne ideje,« pove Polona Smrkolj, namestnica generalnega direktorja. Prednosti sodelovanja na razpisih Smrkoljeva vidi tudi v tem, da se njihovi razvojniki pri pisanju prijav še bolj poglobijo v lastno dejavnost in prepoznavanje prednosti pred konkurenco.

Kam po informacije Vire evropskih in slovenskih nepovratnih sredstev v naslednjih sedmih letih bodo predstavili na virtualnem strokovnem dogodku, ki ga 25. novembra organizira podjetje Tiko Pro – vire financiranja v sklopu naslednje finančne perspektive 2021–2027, ki jih bo zagotavljala služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in razpise, ki jih bodo za podjetja pripravili v okviru ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Poleg podjetja Strip's bo dosedanje izkušnje predstavilo podjetje Real Security, ki mu je uspelo s prijavo na raziskovalno-razvojni projekt pri razvoju prenosnega trezorja kot kriptodenarnice z razširjeno funkcionalnostjo. Tiko Pro je pri pridobivanju evropskih sredstev med drugimi sodeloval s podjetjema Threefold in Braintrip, ki je razvilo napravo za zgodnje odkrivanje demence. jpš