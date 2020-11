Novo gostišče s spremenjenim imenom in prenočišči prihodnje leto

Bohinjski kamp Danica, ki je odprt vse leto, je ostal brez gostilne. Potem ko so staro in dotrajano zaprli in je na njenem mestu zazevala praznina, bodo pred prihodnjim poletjem uredili novo. Gre za naložbo, vredno 1,3 milijona evrov, poudarjajo lastniki.