Na gospodarskem ministrstvu pravijo, da je težko pričakovani predlog interventnega zakona za gostinstvo in turizem trenutno v medresorskem usklajevanju, zato njegove vsebine še ne morejo natančneje razkriti. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je sicer včeraj za STA povedal, da si prizadevajo, da bi bil interventni zakon sprejet zelo hitro. »Če ne bomo uspeli v tem tednu, pa bomo skoraj zagotovo z njim prišli na vlado v naslednjem tednu,« je dejal Počivalšek. Ob tem je pojasnil, da preigravajo nekatere nove ideje, s katerimi želijo dodatno pomagati vsem udeležencem v tej med epidemijo covida-19 najbolj prizadeti panogi.

Na ministrstvu so prejšnji teden kot poglavitne ukrepe izpostavili izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, subvencioniranje čakanja na delo, enkratni dodatek za turizem, povračilo stroškov odpovedanih dogodkov za industrijo srečanj, oprostitev plačila povračila za vodo, pomoč upravljavcem žičniških naprav in podaljšanje nadomestila za občasne avtobusne prevoznike.

Razmišlja se o uvedbi novih turističnih bonov Po poročanju časnika Delo naj bi predlog interventnega zakona predvideval tudi izdajo novih turističnih bonov za vse prebivalce Slovenije, ki bi jih bilo mogoče porabiti tudi za druge storitve, ne le za prenočitev z zajtrkom. Kakšno vrednost bi imeli novi boni, še ni znano, omenja pa se, da bi bila vsota nižja od lanske, ki je za polnoletnega prebivalca države znašala 200 evrov, za mlajše od 18 let pa po 50 evrov. Počivalšek teh navedb včeraj ni ne potrdil ne zanikal, in dejal, da je treba počakati, da vse predloge razdelajo do konca. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je aprila ob napovedi interventnega zakona povedal, da bodo lanski turistični boni ostali še naprej v veljavi, in jih bo mogoče koristiti tudi pri tistih ponudnikih, ki so v vmesnem času zaprli dejavnost ali pa jo na novo odprli. Pomembno bo le, da bodo za opravljanje dejavnosti registrirani na dan, ko se bo bon unovčil, je pojasnil. Po zadnjih informacijah finančne uprave je bilo sicer do zdaj unovčenih 910.000 oziroma zgolj 45 odstotkov vseh lanskih turističnih bonov.

Pomoč končno tudi za organizatorje dogodkov Za zagon poslovanja podjetij in samozaposlenih s področja gostinstva in turizma je po Zajčevih besedah predvidena enkratna pomoč. Tisti, ki so lani utrpeli upad prihodkov za več kot 10 odstotkov, bi tako prejeli nadomestilo v višini 10 odstotkov tega upada. Ob tem na ministrstvu predlagajo tudi subvencioniranje teh podjetij pri izplačilu regresa za letni dopust. Z interventnim zakonom želi država priskočiti na pomoč tudi organizatorjem dogodkov. Če jih zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoče izvesti ali če bo nanje prišlo manj kot 50 odstotkov načrtovanih obiskovalcev, bi organizatorjem povrnili 80 odstotkov stroškov, ki bi nastali do takrat. Nekaj ukrepov bi veljalo za vse gospodarske panoge. Na ministrstvu tako predlagajo, da se v drugo polovico leta podaljša izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki pa naj bi bilo po novem višje. Tisti, ki so utrpeli med 50 in 70 odstotkov upada prihodkov, naj bi prejeli po 1250 evrov, tisti, pri katerih je bil upad še višji pa 1500 evrov. Trenutno je mesečni temeljni dohodek za vse upravičence določen v višini 1100 evrov. V drugo polovico leta naj bi se podaljšalo tudi delno kritje fiksnih stroškov, ki je na voljo tako samozaposlenim kot pravnim osebam. Praga za upravičenost do pomoči in tudi pogoja za njeno vračanje ne nameravajo spreminjati, bodo po sedanjo kapico v višini 1000 oziroma 2000 evrov odpravili.