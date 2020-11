V času, ko boste do konca prebrali ta članek, bo vsaj v eni državi članici Evropske unije policija prejela prijavo spolnega napada. V povprečju vsaki dve minuti nekdo prijavi posilstvo ali spolni napad, opozarjajo v evropskem policijskem uradu Europol, kjer so zagnali kampanjo, v okviru katere v 18 evropskih državah iščejo osumljence ali obsojence spolnih kaznivih dejanj. »Dogaja se zdaj, nikar ne zapravljajmo časa!« skušajo predramiti Evropejce. Žrtev takih nasilnih zločinov je lahko vsakdo, je pa res, da so v večini primerov to vendarle ženske in otroci.

Europol je na spletni strani najbolj iskanih ljudi, ki bežijo pred roko pravice, objavil imena, podatke in fotografije 18 moških, osumljenih ali obsojenih spolnih zlorab. Stari so vse od 31 pa do 72 let, večino iščejo zaradi posilstva ali zlorabe otrok ter proizvodnje in razpečevanja otroške pornografije. Na seznamu se je znašel tudi 53-letni Hrvat Mirko Drašković, na tri leta zapora obsojen zaradi posilstva, na begu pa je že deset let. Najstarejši med ubežniki je 72-letni Luciano Scibilia, obsojen na šest let zapora zaradi spolnih napadov na več najstnic. Med letoma 2006 in 2007 se je izdajal za pranoterapevta z močjo ozdravljenja vsake bolezni, na terapije pa povabil svojo pastorko in njene prijateljice, nekatere celo mlajše od 14 let. Med terapijo, ki se je začela z masažo, jih je spolno napadel, nekatere celo večkrat.