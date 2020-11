Prebivalci zagrebške soseske Susedgrad dolgo niso vedeli, kakšna pošast živi med njimi. Osemintridesetletni Američan, upokojeni vojak, ki je v državi živel kakšnih deset let, je namreč zverinsko zlorabljal svojega brata. Da se pri sosedih dogaja nekaj čudnega, je policiste sredi avgusta obvestila Zagrebčanka. Na vrtu je namreč opazila mladeniča, ki ga je bila sama kost in koža, kako se je z zvezanimi rokami in nogami kot črv plazil po tleh, v usta pa skušal uloviti kakšno drobtinico hrane. Tako oslabljen je bil, da so ga reševalci med pogovorom morali posaditi na stol, da se jim ni sedel na tla. Bil je na robu smrti, tehtal je borih 30 kilogramov. V bolnišnici naj bi si od grozljive agonije do zdaj že malo opomogel.

Vljudna pošast

Do takrat so domačini mislili, da Američan v hiši živi sam. Brata niso videli nikoli prej. »Njegova podoba me od takrat preganja. Upam, da bo ta pošast odgovarjala za to, kar mu je storila,« je za hrvaške medije spregovorila priča. Domnevno avtističnega brata je nekdanji vojak stradal, zapiral v stranišče, ga zvezoval ter mu na vrtu skopal grob. Nekaterim je rekel, da je umrl zaradi novega koronavirusa in da ureja dokumente za prenos pokojnika v domovino, da bi ga pokopal z očetom in mamo. Zakaj je vse to počel, ni znano.

Osemintridesetletni Američan angelskega obraza, kakor so ga po poročanju medijev opisovali tisti, ki so ga poznali, je bil uglajen, prijeten, vljuden. Takšen vtis je vsaj pustil na zunaj. Iz Los Angelesa se je v hrvaško prestolnico preselil pred kakšnimi desetimi leti, ko je večno ljubezen obljubil domačinki. Nekaj časa je na šoli za tuje jezike kot zunanji sodelavec poučeval angleščino, a so zaradi nedoseganja kriterijev pogodbo z njim prekinili. Podoba možakarja, ki bi si ga vsakdo želel v svojem življenju, se je razblinila sredi avgusta, ko ga je soseda prijavila policiji. Te v hišo ni spustil brez naloga, vztrajal je, da je doma sam. Zgrbljenega v kup nesreče so njegovega brata, ki je bil po pisanju časnika Jutarnji list podoben živim mrtvecem iz taborišč, našli v kopalnici. Na nogah je imel lisice, na rokah oranžne plastične vezi. Z možmi v modrem ni mogel komunicirati.

Hrvaškim medijem je uspelo najti nekaj sogovornikov, ki so osumljenca poznali. »Spoznala sva se po spletu, tožil je, kako je osamljen, da grozno pogreša brata, ki je teden prej umrl zaradi novega koronavirusa. Prav zaradi njega naj bi se sploh preselila na Hrvaško, saj je življenje tu cenejše, stroški zdravljenja pa nižji. Ko zdaj pomislim za nazaj, je bilo marsikaj nelogičnega,« je povedala ena od prijateljic. Brat je bil vendarle živ, a komaj. In očitno je, da je bila njegova smrt cilj upokojenega vojaka, čeprav še vedno ni jasno, zakaj. Na dvorišču hiše je policija med grmičevjem našla kakšno meter globoko luknjo. »Izkopal mu je grob. Le kaj drugega bi bilo takih dimenzij? Soseda ga je videla, kako hodi naokoli po vrtu z lopato,« je za Jutarnji list spregovoril še en šokiran znanec. Zaradi suma družinskega nasilja in protipravnega odvzema prostosti osumljenec na izgon v ZDA čaka v priporu.