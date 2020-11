Dosjeji: Zimske pnevmatike - Covid upočasnjuje tudi menjavo gum

Bliža se čas, ko bo treba na vozilih letne pnevmatike spet zamenjati za zimske. Pravzaprav bi bilo to dobro storiti že zdaj, saj letos zaradi več razlogov ni priporočljivo čakati do 15. novembra, po katerem so tudi zakonsko obvezne.