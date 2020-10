V španski deželi Asturija se je odvila prva gorska bitka dvodnevnega spektakla na Vuelti, ki pa je bila manj zanimiva od pričakovanj. Na izjemno težko etapo s kar 4684 višinskimi metri in petimi kategoriziranimi vzponi je bila najbolje pripravljena domača ekipa Movistarja. V vrstah Ineosa in Jumbo-Visme, ki imajo v svojih vrstah prva dva kandidata za skupno zmago, se niso preveč vznemirjali z begom Marca Solerja in so zmago prepustili ubežnikom. Sami pa so želeli privarčevati čim več moči za jutrišnjo še bolj zahtevno etapo.

Dan se je začel z nekaj minutno zamudo, saj so kolesarji protestirali proti organizatorjem, ki so včeraj med etapo spremenili pravilo. Najbolj dejavni so bili kolesarji Ineosa, saj je njihov kapetan Richard Carapaz zaradi spremembe ostal brez rdeče majice, ki jo je danes ponovno nosil Primož Roglič. Nato pa se je začelo in takoj se je začelo z vzponom. Za ogrevanje so se kolesarji podali na vzpon tretje kategorije Alto de la Campa. V ospredju se je oblikoval beg pretežno s kolesarji, ki se borijo za razvrstitev za pikčasto majico najboljšega hribolazca. Ker so razlike v skupnem seštevku pred današnjo etapo bile že dokaj velike, je bilo pričakovati tudi poskus bega katerega od kolesarjev, ki bi si želeli biti bližje boja za rdečo majico. Za takšen pristop se je odločila ekipa Movistarja, ki je imela od samega začetka enega kolesarja v begu, sama pa je narekovala tempo v glavnini, da ubežniki niso šli predaleč.

Solerjev napad od daleč Prvo prečkanje vzpona prve kategorije, opravili so z prelazom Alto de la Calladona, je potekalo brez vznemirjenja. Drugače pa je bilo 40 kilometrov kasneje, ko so tekmovalci plezali na Alto de la Cobertoria. Iz glavnine je napadel Marc Soler (Movistar) in se hitro preselil v ubežno skupino. Španska ekipa je nato takoj prepustila diktiranje tempa v glavnini, na čelu pa sta združno delovali ekipi Ineosa in Jumbo-Visme. Soler je pred etapo zasedal 10. mesto v skupnem seštevku, za vodilnim Slovencem pa je zaostajal tri minute in 52 sekund. Na spustu iz vzpona Cobertoria je prednost narasla na več kot tri minute, a pri britanski in nizozemski ekipi v glavnini še ni bilo čutiti nobene panike. Tudi na predzadnji vzpon Puerto de San Lorenzo so ubežniki prišli še z občutno prednostjo, ki je znašala dve minuti in dvajset sekund. Do cilja pa je sledil le še zahteven spust in nato še zaključni klanec Alto de la Farrapona, ki je sicer bil malce bolj položen od prvih treh, a zato daljši. Dolg je bil 16,4 kilometra, povprečni naklon pa je znašal 6,2 odstotka. Najtežji odsek pa je bil v zadnjih štirih kilometrih, kjer se je etapa tudi odločila.