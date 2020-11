Le 109,4 kilometrov so danes morali prevoziti kolesarji na Vuelti 2020. To pa ne pomeni, da je bila etapa lažja, ravno nasprotno, bila je peklenska. Končala pa se je z izjemnim spektaklom na mitski klanec ekstra kategorije Angliru. Novi junak, ki bo za večno zapisana v zgodovine Dirke po Španije, je postal Hugh John Carthy, ki je malce presenetljivo, a zasluženo dobil kraljevsko etapo. Do sprememb je prišlo tudi v skupnem seštevku. Novi vodilni je Richard Carapaz, ki ima 10 sekund prednosti pred Primožem Rogličem, tretji je sedaj Carthy.

Izjemna bitka za prihod v beg Start etape v kraju La Pola Llaviane je bil silovit. Številni kolesarji si želeli priti v ubežno skupino pred prvim od petih kategoriziranih vzponov dneva. Kar nekaj časa je trajalo, da se je na koncu izoblikovala skupina dvajsetih kolesarjev, ki si je nabrala nekaj prednosti pred glavnino. Tam je nato Jumbo-Visma malce umirila tempo, saj so bile vse moči najboljših bile uperjene na zaključni vzpon. Tudi ogrevanje za Angliru pa ni bilo ravno enostavno. Najprej so tekmovalci opravili z dvema vzponoma tretje kategorije. Tam so si ubežniki nabrali nekaj več kot dve minute prednosti, v glavnini pa se je nato v ospredje postavila ekipa Movistarja. Ta je na tretji klanec dneva Alto de la Mozqueta in na njegovem spustu prednost čela dirke stopila na manj kot minuto. Šlo je za vzpon prve kategorije, dolg le 6,6 kilometra, a zelo strm. Povprečni naklon je znašal 8,4 odstotka, zahteven pa je bil tudi spust. Na njem sta se zgodila tudi dva padca. Na tleh se je znašel Davide Formolo, ki je bil v ubežni skupini in Andrey Amador (Ineos), ki je padel v glavnini. Oba sta se hitro pobrala in nadaljevala z dirko, a padec ni bil prijeten. Huje jo je skupil izjemno pomembni pomočnik Richarda Carapaza, ki po padcu ni mogel več priključiti do svojega kapetana. Movistar je z močnim tempom nadaljeval tudi na prelaz Alto del Cordal. Tudi to je bil vzpon prve kategorije s povprečnim naklonom več kot osem odstotkov. Ubežniki so se med tem razbili na več manjših skupin in glavnina jih je začela ujemati. Na vrhu Cordala je bila v ospredju trojica, ki je imela le še dvajset sekund prednosti. V glavnini tako niso varčevali z močmi že na predzadnjem vzponu. Skupina se je močno razredčila in vse je bilo pripravljeno, da se najboljši med seboj pomerijo na mitskem klancu.

Jumbo-Visma gospodarila Angliruju In kolesarji niso razočarali. Priča smo bili 40-minutni bitki, dirigentsko palico pa je imela ekipa Jumbo-Visma. Prav vsi kolesarji so stiskali zobe in trpeli. Zadnjih šest kilometrov Ingluruja je nečloveških. Povprečni naklon na vrhu tega epskega klanca znaša več kot 13 odstotkov, na večih odsekih je vzpon strmejši od dvajsetih odstotkov. Na mestu kjer se cesta postavi najbolj pokonci, pa znaša kar 23,5 odstotka. Trije ubežniki, ki so bili še na čelu dirke, so bili ujeti na spodnjem delu klanca, tempo pa je prevzela Jumbo-Visma. Nizozemska ekipa je znova delovala odlično, pred začetkom Angliruja je imel Roglič ob sebi še pet pomočnikov in ti so takoj začeli z izjemno močnim tempom. Če je imel 31-letni Slovenec ob sebi celo vojsko, je njegov glavni konkurent v skupnem seštevku Carapaz ostal sam že na vznožju klanca. Rogličevi pomočniki so naredili izjemno delo, število kolesarjev v osredju se je manjšalo iz kilometra v kilometer. Tempo je bil tako močan, da prostorov za napade enostavno ni bilo. Ob vstopu na najtežji del klanca, je imel Roglič na čelu skupine še vedno dva svoja pomočnika. Ob treh kolesarjih Jumbo-Visme je bilo le še sedem drugih kolesarjev.