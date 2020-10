To, da lokalni radii nimajo možnosti za dostop do multipleksa in razvoja digitalnega radia, je po mnenju društva novinarjev anomalija v zakonu, ki jo je treba urediti.

Manj navdušenja pa je prejela predlagana rešitev, po kateri bi lokalni radii dobili frekvence v nacionalnem multipleksu. "Tudi digitalne frekvence so omejene, zato bi podelitev nacionalnih frekvenc lokalnim radiem pomenila manj možnosti za razvoj tematskih programov, ki pa so namenjeni širšemu občinstvu," so opozorili v društvu.

Poleg tega bi lokalni radii z vstopom na nacionalni multipleks dobili nacionalno pokritost, njihova vrednost bi se s tem močno zvišala, posledično pa bi postali precej bolj zanimivi za nakup. Lastniki bi lokalne postaje lahko prodali, nastale pa bi nove nacionalne mreže.

"Dostopnost državljanov do lokalnih informacij se bo, ne glede na dobre namene predlagateljev spremembe zakona, tako lahko še zmanjšala. Povezovanje lokalnih radiev v mreže je sicer predvideval tudi zadnji predlog zakona o medijih, kar kaže na prisotnost določenih interesov, ki niso nujno v dobro razvoja slovenske medijske krajine. Slednje bi moral biti primarni cilj vseh zakonskih sprememb," so zapisali.

V društvu vidijo možno rešitev rešitev v oblikovanju regionalnih muktipleksov, do katerih bi morale lokalne radijske postaje posebnega pomena dobiti dostop. Tako bi se povečalo tudi število razpoložljivih digitalnih frekvenc in radio bi se s tem lahko ciljano razvijal.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS pa bi po mnenju DNS morala med razpisne pogoje za dodelitve digitalnih frekvenc vključiti tudi pogoj, da je podeljena frekvenca vezana na status posebnega pomena, nepridobitni status oz. status študentskega radia. S tem bi se zmanjšale možnosti za zlorabe po pridobitvi frekvence, ki bi bile v primeru sprejetja predlagane rešitve veliko bolj verjetne, so še opozorili v društvu novinarjev.

Poslanci koalicije so namreč v sredo v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o medijih, ki spreminja del 77. člena, ki se nanaša na opredelitev lokalnih radijskih in televizijskih programov.

Aktualni zakon o medijih opredeljuje lokalni radijski in televizijski program posebnega pomena kot program, ki pokriva območje ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokriva območje, ki s prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem pokriva območja, na katerih živi največ 10 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije. Po novem pa bi šlo za programe, ki so namenjeni prebivalcem takega območja.

Kot so zapisali predlagatelji, z novelo izenačujejo opredelitev radijskih programov s statusom lokalnega programa posebnega pomena v odnosu do programov s statusom regionalnega programa posebnega pomena na način, da se lokalni programi definirajo glede na območje, ki so mu namenjeni.