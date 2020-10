Minister za kulturo Vasko Simoniti naj odstopi zaradi laži

Minister za kulturo Vasko Simoniti zavestno širi laž, da mu kulturniki s petkovo protestno instalacijo pred ministrstvom grozijo s smrtjo. To laž sedaj širijo še evropski poslanci SDS tudi po Evropi. Gre za očitno laž, saj je sporočilo instalacije povsem nedvoumno. Neimenovani kulturniki so namreč pred ministrstvo postavili nekaj miz, na vsako mizo položili odstopno izjavo in mize opremili z imeni ministra in nekaterih članov ministrstva. Nato so mize še polili z rdečo barvo. Tak prizor seveda lahko asociira na nasilje in grožnjo s smrtjo, a imajo tablice z imeni še drugo stran. Na drugi strani ministrove tablice piše Smrt kulturi, na preostalih podobna gesla. To pa je povsem nekaj drugega, s te strani gledano rdeča barva nikakor ne more pomeniti ministrove krvi, ampak kri kulture, ki naj bi ji minister stregel po življenju.