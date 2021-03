Državni zbor danes nadaljuje obravnavo interpelacije ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Poslanci so večji del razprave opravili v sredo, danes popoldne pa je predvideno tudi glasovanje. Njegov izid je negotov, saj so podporo interpelaciji napovedali tudi v stranki DeSUS, pri čemer pa ni jasno, koliko njihovih poslancev bo glasovalo zanjo. Nekaj glasov si lahko predlagatelji obetajo tudi od SMC, kjer je večinsko sicer ne bodo podprli, ob Branislavu Rajiću, ki je včeraj napovedal podporo interpelaciji, pa bi po napovedih nekaterih lahko zanjo glasovala tudi vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga in predsednik DZ Igor Zorčič.

V maratonski razpravi, ki je polna medsebojnih obtoževanj in osebnih diskreditacij, vlagateljice interpelacije ministru očitajo neprimeren odnos do kulture in medijev. Očitke so nanizale v desetih točkah in med njimi izpostavile neučinkovitost pri spopadanju z epidemijo na področju kulture, uničevanje javnih medijev, kot sta RTV in STA, pomanjkanje dialoga, neprimeren odnos do samozaposlenih v kulturi in nevladnikov ter nepripravo nacionalnega programa za kulturo. Minister vse očitke predlagateljev zavrača, koalicijski poslanci pa v njegov bran izpostavljajo, da je Simoniti uspel v letošnjem letu zagotoviti najvišji proračun za kulturo.