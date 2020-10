Po dizajnu so slušalke wf-sp800n močno podobne Sonyjevim premijskim wf-1000xm3. So nekoliko večje od najmanjših brezžičnih slušalk, vendar kljub temu v ušesu sedijo precej udobno. Je pa to seveda nekoliko odvisno od posameznika. Hvalimo tudi dodatek nekakšnega silikonskega repka k čepkom slušalk, ki še dodatno ščiti pred neželenim izpadanjem iz ušes. To je zelo pomembno, saj so v nasprotju s premijskimi wf-1000xm3 slušalke wf-sp800n načrtno izdelane za športne aktivnosti. To poslanstvo kar dobro izpolnijo.

Ko smo jih dali prvič v uho, nismo bili povsem prepričani, da bodo vselej ostale na svojem mestu. Po preizkusu pa smo bili zelo pozitivno presenečeni. Premaknile se niso niti ob izrazito sunkovitih premikih glave v vse smeri. Če so vam silikonski repki odveč, jih sicer lahko tudi odstranite oziroma zamenjate z malenkost daljšimi, ki so priloženi. Hkrati pa nas skrbi, da bi se repki znali strgati ob neskrbnem ravnanju. Za brezskrbno telovadbo slušalke ponujajo vodotesnost in odpornost proti prahu po standardu IP55.

Bolj dušenje kot izničevanje hrupa Slušalke ponujajo tudi digitalno odpravljanje šumov. Pri tem je zelo pomembno, kako tesno se prilegajo ušesu. Mi smo morali presedlati na nekoliko večji silikonski čepek, tudi tedaj pa odpravljanje šumov ni bilo ravno na ravni wf-1000xm3 in celo nekaterih drugih, tudi cenejših slušalk. Celo pri najvišji nastavitvi v Sonyjevi aplikaciji music center je kar nekaj zunanjega hrupa prometne ceste prišlo skozi. Vseeno je zajeten delež hrupa slušalkam uspelo izničiti. Storitev torej deluje, ni pa na vrhunski ravni. Poleg tega slušalke omogočajo še povečano pozornost na hrup iz okolja, ki deluje dobro. Slušalke ponujajo zelo dober zvok, povsem na nivoju svojega cenovnega razreda, uvrščajo pa se v Sonyjevo ponudbo z dodatno ojačanimi basi. To se (v mejah pričakovanega za velikost slušalk) pozna. Je pa izkušnjo mogoče nekoliko prilagoditi z izenačevalnikom v aplikaciji music center. Zanimiva je še zmogljivost pametnega usmerjenega prostorskega zvoka (360 audio reality), ki ustvari vtis zvočnega polja okoli poslušalca, posamezni zvoki pa se umeščajo na posamezne točke tega polja. Predstavljajte si zvok kot na koncertu oziroma kot bi s slušalkami lahko slišali prelet helikopterja nad svojo glavo. Žal storitev omogoča le peščica ponudnikov pretočne glasbe. Med drugim deezer in tidal. Spotify in youtube music nista med njimi.