Sonyjev prenosni zvočnik srs-xb33, ki ga prek bluetooth signala lahko povežemo z mobilniki, računalniki in drugimi napravami ponuja zelo zabavno izkušnjo v razmeroma majhnem ohišju. Z dimenzijami 24,5 centimetra, 8,3 centimetra in 9,5 centimetra ter težo 1,1 kilograma je zvočnik dovolj majhen za v nahrbtnik za na piknik, ni pa ravno za vsakodnevno prenašanje naokoli.

Po zaslugi vgrajene tehnologije NFC je zvočnik tudi zelo enostavno seznaniti z mobilnikom za prvo povezavo. Zadostuje že, da ga vklopite, nato pa k oznaki za NFC na zvočniku prislonite hrbtišče telefona. Če boste imeli tudi na mobilniku vklopljena bluetooth in NFC, se bosta napravi samodejno prepoznali, vi pa boste morali zgolj še potrditi, da se s tem strinjate. Nobenega dolgega držanja gumbov in brskanja po seznamih naprav v okolici.

Na samem zvočniku najdemo razmeroma skromen nabor gumbov. Poleg vklopa in gumba za povezavo z bluetoothom najdemo še gumb za predvajanje ali premor (deluje tudi kot gumb za javljanje na dohodne klice na povezanem telefonu), gumba za višanje in nižanje glasnosti ter gumb za način predvajanja »live« oziroma »stamina«.

Način live naj bi s pomočjo tehnologije DSP ponujal boljšo razpršitev zvoka po prostoru za bolj tridimenzionalno zvočno izkušnjo. V praksi smo razliko zaznali, vendar predvsem v splošni kakovosti zvoka. Z vključenim načinom live je glasba nekoliko polnejša, so pa po naših izkušnjah nekoliko manj jasni vokali. Kakšnega izrazitega tridimenzionalnega zvočnega učinka, ki bi odstopal od standardnega načina, nismo zaznali. Način stamina medtem varčuje z energijo in zniža base.

Nekaj dodatnih gumbov najdemo na hrbtni strani, za zaščitnim pokrovom, kjer se skrivata vhod USB-C za napajanje baterije zvočnika in USB-A, ki omogoča napajanje drugih naprav z energijo v bateriji zvočnika. Poleg teh najdemo še tri gumbe, najpomembnejši pa omogoča izklop LED-lučk, ki sicer utripajo in menjavajo barvo v skladu s predvajano glasbo. So zabavne, za koga pa morda moteče.

Kdor se želi podrobneje pozabavati z nastavitvami zvočnika, bo moral na mobilnik prenesti Sonyjevo aplikacijo music center. Ta odpre vrata v nastavitve povezanega Sonyjevega zvočnika in možnosti dodatnega nadzora lučk, menjavanja njihovega vzorca prižiganja, predvsem pa večji nadzor nad zvokom. Ta je sicer zelo soliden, je pa zvest oznaki naprave ekstra bas. Najbolj čistunski glasbeni ljubitelji bodo s poigravanjem z nastavitvami verjetno dosegli nekoliko čistejši zvok, vendar zasnovi zvočnika ne bo mogoče povsem uiti. Hkrati pa je treba opozoriti, da gre za majhno napravo, ki se po basih hkrati ne more primerjati z bistveno večjimi sistemi.

Zvočnik ima tudi oceno IP67, ki pomeni odpornost proti prahu in vodotesnost. Napravo z zaprtim zaščitnim pokrovom na hrbtni strani lahko za pol ure potopimo v vodo na globini enega metra, pri Sonyju pa trdijo, da je zvočnik odporen tudi proti slani vodi. V kombinaciji z odpornostjo proti prahu in pesku, to pomeni priložnost za zabave na plaži. Ko bo za to zopet čas, seveda.

Baterija zvočnika naj bi zdržala do 24 ur, v praksi pa boste z vklopljenimi lučkami in basi imeli dovolj energije za do 14 ur. Cena zvočnika srs-xb33 je 152,5 evra.