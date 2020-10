Nad kolesarji v Španiji je še drugi dan zapored sijalo sonce. Čeprav je bila etapa povsem ravninska in primerna za specialiste za sprint, je bila nekaj posebnega tudi za Primoža Rogliča. Trenutno drugi kolesar v skupni razvrstitvi, ki si je včeraj privozil še drugo etapno zmago na letošnji Dirki po Španiji, je danes na cestah od Castrilla del Vala do Aguilarja de Campooja prvič v življenju na dirki svetovne serije praznoval rojstni dan. Dopolnil je 31 let in tako ravno zahaja v najboljša kolesarska leta. »Navadno imam na ta dan prijetno zabavo, saj gre za obdobje po koncu sezone. Letos je drugače in bom praznoval na dirki. Upam, da bom užival na cesti,« je sedaj 31-letni Kisovčan dejal pred začetkom etape.

Povsem ravninsko etapo sta zaznamovala Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) in Juan Felipe Osorio (Burgos-Bh), ki sta napadla na samem začetku. Ob odličnem sodelovanju in vožnji na polno, sta si privozila tudi več kot pet minut prednosti. To je bila tudi zgornja meja, ki jo je dopustila ekipa Deceuninck Quick Step, ki ima v svojih vrstah Sama Bennetta, ki je tudi dobil do danes edini ciljni sprint glavnine. Pri lovljenju ubežnikov sta Deceuninck Quick Stepu pomagali tudi ekipi UAE Emirates in Total Direct Energie. S skupnimi močmi je glavnina ubežnika ujela 22 kilometrov do konca, kar pomeni, da sta Osorio in Bagües skupaj bežala 135 kilometrov. Dvajset kilometrov do konca je bilo tako vse pripravljeno za ciljni sprint glavnine. Do ključnih kilometrov je trenutek smole doživel današnji slavljenec, ki je imel težave s prednjo pnevmatiko. Čeprav je moral menjati svoje kolo, so bili v glavnini zelo spoštljivi in umirili svoj tempo, tako da se je Roglič brez težav vrnil v glavnino.

Bennett diskvalificiran

Zadnjih deset kilometrov so se kolesarji borili za svoja izhodišča pred vstopom v zadnji kilometer. Odlično je kazalo ekipi Bora Hansgrohe, ki je v odlični položaj pripeljala svojega člana Pascala Ackermanna. Ackermann je bil v zaključku sprinta dolgo časa na vodilnem položaju, a mu ni uspelo priti do zmage. Iz ozadja se je odlično prebil Sam Bennett, ki je bil na začetku sprinta malo zaprt, nato pa pokazal svojo moč in še drugič na letošnji Vuelti zmagoslavno dvignil roke v zrak. Ackermnan je bil drugi, tretji pa Gerben Thijssen (Lotto Soudal). To pa ni bil uradni končni rezultat etape, saj so sodniki po ogledu videoposnetkov zmagovalca diskvalificirali, saj je med sprintom z ramo udaril enega izmed kolesarjev. Zmaga je tako pripadla Ackermannu, ki je po tekmi povedal: »Tega nisem pričakoval, a ko sem videl posnetek, je treba priznati, da to ni bilo pošteno od Bennetta. Mislim, da moramo po številnih padcih paziti eden na drugega v hitrih zaključkih. Žal mi je za Sama, a moramo dirkati pošteno.«

Vsi najboljši so v cilj prišli v času zmagovalca in v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Tudi jutri bo rdečo majico vodilnega nosil Ekvadorec Richard Carapaz, ki ima 13 sekund prednosti pred Rogličem. Tretji je Dan Martin.