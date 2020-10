Pretekli teden so bile v ospredju novice o delnem zapiranju evropskega gospodarstva zaradi novega vala okužb s koronavirusom. Države so v preteklem tednu uvajale različne mehke »lockdown« ukrepe, kot so omejitve potovanj iz okolja, v katerem prebivalci prebivajo, zapiranja športnih centrov, nenujnih trgovin in lokalov ter uvedba policijske ure. Povečano število okuženih in ukrepi se za zdaj niso pretirano poznali na kapitalskih trgih, ki očitno vidijo svetlobo na koncu tunela. Svetloba razsvetljuje temo v dveh žarkih, in sicer po eni strani v obliki cepiva ali čredne imunosti ter po drugi strani v dodatnih stimulativnih ukrepih.

Na počutje vlagateljev v ZDA je v začetku preteklega tedna vplivala novica o pogovorih o novem stimulativnem svežnju, ki bi lahko bil sprejet še pred prihajajočimi volitvami. Vlagatelje je pomirila tudi novica, da je podjetje Moderna zaključilo z izborom 30 tisoč prostovoljcev, ki bodo sodelovali v testiranju cepiva proti covid-19. Rezultati študije naj bi bili na voljo že v mesecu novembru, direktor podjetja pa je v preteklem tednu napovedal tudi možnost izredne uporabe cepiva v mesecu decembru. So se pa ukrepi proti širjenju korona virusa poznali na razpoloženju nemških porabnikov, ki ga meri raziskovalni inštitut GfK in se izračunava za prihodnji mesec. Vrednost za mesec november (-3,1 točke) je zaostala tako za pričakovanji analitikov kot tudi za vrednostjo preteklega meseca (-1,7 točke).

Med prvimi večjimi evropskimi bankami, ki je poročala rezultate preteklega četrtletja, je bila švicarska UBS, ki je s svojimi rezultati vlagatelje navdušila. V tretjem četrtletju je skupina uspela ustvariti 2,1 milijarde dolarjev dobička, kar je približno 35 % več od pričakovanj trga in 99 % več kot v lanskem tretjem četrtletju. Delnica je teden končala 3,8 % višje in s tem skoraj nadoknadila izgubo letošnjega leta. Vodenje banke s prvim novembrom prevzema Ralph Hamers.

Po drugi strani so vlagatelje negativno presenetili poslovnimi rezultati podjetja Netflix. Če je podjetje v tretjem četrtletju uspelo vlagatelje zadovoljiti z ustvarjenimi prihodki (6,44 milijarde dolarjev), jim ni uspelo zadovoljiti pričakovanja vlagateljev o 3,57 milijona novih uporabnikov plačljivih vsebin, saj so jih v preteklem četrtletju pridobili »le« 2,2 milijona. Rast števila držav, ki se ponovno odloča za ukrepe proti širjenju virusa, ponovno narašča, zato lahko pričakujemo, da si bodo ljudje ponovno krajšali čas tudi z gledanjem video vsebin. Delnica je sicer teden zaključila 8,9 odstotkov nižje, vendar je od začetka leta pridobila zavidljivih 43 odstotkov. V petek so bili razočarani tudi delničarji podjetja Intel, ki je po objavi rezultatov tretjega četrtletja izgubilo skoraj 11 % vrednosti. Kljub temu, da je podjetje po prihodku in dobičku na delnico preseglo pričakovanja trga, je vlagatelje prestrašilo slabše poslovanje oblačnega segmenta prodaje podjetjem in vladnim organizacijam. Vlagatelji se tako sprašujejo, ali se čas visokih rasti prodaje oblačnih storitev, ki je zadnjih nekaj let vztrajno rasla, počasi izteka.