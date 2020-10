Nemški Trst in kitajska Reka: Luko Koper bo brez drugega tira pojedla konkurenca

Luki Koper s severa in juga preti ostrejša konkurenca. Večinski del enega od tržaških terminalov je pravkar kupil nemški logistični gigant HHLA, reška luka pa bo nov kontejnerski terminal oddala koncesionarju do konca leta. V igri so Kitajci in nizozemsko-hrvaška naveza.