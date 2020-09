Tekma med pristanišči in železnicami: Sosedje si že leta manejo roke. Vsak čas bodo zmagali.

Bila je sreda, 25. oktobra, ko so poslanci državnega zbora sprejemali nacionalni program razvoja slovenskih železnic in razpravljali o položaju naše železniške infrastrukture. Ugotavljali so – že tolikokrat slišano – da je »strateška prednost Slovenije njen prometni položaj, kar pa še ne pomeni, da bodo prometni tokovi v resnici izbrali poti čeznjo. Tudi sosednje države si prizadevajo prevzeti čim več prometa, povečati tranzit in prihodek.«