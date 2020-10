Kot so zapisali pri NZS, je Mijatović odločitev sprejel po opravljenih pogovorih in pridobljenih informacijah v povezavi s poročanjem o nesoglasjih med igralci in selektorjem mlade reprezentance. V pogovorih je ugotovil, da je zaupanje med igralci in selektorjem porušeno.

Pri odločitvi predsednika zveze, ki je včeraj prejel drugi štiriletni mandat na vrhu krovne nogometne organizacije v državi, gre za razplet zgodbe o protestnem pismu mladih reprezentantov zoper Gliho. Portal Nogomania je namreč 14. oktobra poročal, da so člani reprezentance do 21 let napisali pismo s seznamom pritožb proti selektorju.

V pismu so igralci NZS obvestili o dogajanju v reprezentanci, pri tem pa izpostavili problematično obnašanje selektorja, nenavadne "vzgojne" prakse ter žaljenje na osebni ravni. Kot so zapisali reprezentanti, si je selektor na zadnji reprezentančni akciji s svojimi pomočniki privoščil celo veseljačenje pozno v noč, je zapisala Nogomania.

Sledil je krog pogovorov med Mijatovićem in akterji. Kot je zdaj sporočila NZS, so pogovori potrdili, da gre za dlje časa trajajoče težave, ki so pripeljale do tega, da je zaupanje med igralci in selektorjem porušeno. Zato bo sledila menjava na selektorskem stolčku, a je Mijatović ob tem zažugal tudi reprezentantom.

"Kritičen sem tako do igralcev, ki so izbrali popolnoma napačen način reševanja problemov in ga na Nogometni zvezi zagotovo ne bomo tolerirali nobeni od reprezentanc v prihodnje, kakor tudi do selektorja, ki ni zaznal naraščajočih problemov v ekipi in medsebojni komunikaciji. V nogometnem svetu ni redko, da prihaja do nesoglasij. Je pa v teh primerih pomembno, kako se odzovemo," je svoji odločitvi pojasnil Mijatović.

Novi selektor naj bi po zagotovilih NZS bil imenovan v najkrajšem možnem času na predlog Mijatovića in direktorja reprezentanc Mirana Pavlina. Prva naloga novega selektorja pa bo reprezentanco do 21 let pripraviti na evropsko prvenstvo, ki ga bo Slovenija prihodnjo pomlad gostila skupaj z Madžarsko.