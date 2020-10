Urad je na svoji spletni strani najbolj iskanih ljudi, ki bežijo pred roko pravice, objavil imena in fotografije 18 moških, ki so osumljeni ali obsojeni spolnih zlorab. Štiri tedne bodo organi pregona v 19 evropskih državah, med katerimi ni Slovenije, na spletu in družbenih omrežjih delile njihove fotografije. O kampanji bodo javnost obveščali tudi prek medijev, da bi spletno stran eumostwanted.eu obiskalo čim več ljudi, so sporočili iz Europola.

"Če prepoznate enega od teh najbolj iskanih oseb iz kampanje, lahko pomagate, da bo Evropa varnejša," so dodali. Kakršno koli informacijo je mogoče anonimno poslati prek spletne strani, na kateri so objavljene iskane osebe. Prejmejo jih nacionalne oblasti, ki iščejo te ljudi.

Takšne informacije so se že v preteklosti izkazale za neprecenljive, so še poudarili na Evropskem policijskem uradu. Od leta 2016, ko so začeli projekt, so aretirali 91 kriminalcev, ki so bili objavljeni na strani eumostwanted.eu. V najmanj 33 primerih so k temu pripomogle informacije, ki jih je prek te strani prispevala splošna javnost, so sporočili.

Ob tem so opozorili, da je v Evropski uniji kaznivo dejanje, povezano s spolnostjo, policiji prijavljeno vsaki dve minuti. "Ne zapravljajmo več časa!" so poudarili na Europolu.