Po podatkih ECB je 19 odstotkov bank iz območja evra zaostrilo pogoje kreditiranja v tretjem četrtletju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Najbolj so pogoje zaostrile banke v Španiji, kjer so omejitve za preprečevanje širjenja novega koronavirusa močno prizadele sektorja turizma in storitev. Prav tako o zaostrenih pogojih poročajo iz Francije in Nemčije.

Gospodarsko razpoloženje se slabša zaradi vnovičnega ugašanja javnega življenja in novih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Povpraševanje po posojilih, ki je bilo letos na najvišji ravni doslej, je sedaj nekoliko upadlo, saj je med podjetji manj potrebe po nujnih likvidnostnih sredstvih. Banke pa pričakujejo, da bodo pogoji v letošnjem zadnjem četrtletju še bolj zaostreni.

ECB je rezultate raziskave objavila le nekaj dni pred zasedanjem sveta osrednje denarne ustanove evrskega območja. Ta bo v četrtek po pričakovanjih napovedal nove stimulativne ukrepe, ki naj bi spodbudili okrevanje v območju evra.