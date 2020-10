Raziskavo o vplivu krize, povezane s pandemijo covida-19, na poslovanje podjetij v Sloveniji, sta Kearney in Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (Amcham Slovenija) izvedla v septembru in oktobru. Gre za drugo tovrstno letošnjo anketo med podjetji. Prvo so izvedli spomladi, ko se je javno življenje za nekaj tednov ustavilo.

Jesenska raziskava je pokazala, da so podjetja glede na spomladansko anketo v povprečju bolj optimistična v svojih napovedih, so sporočili iz Amchama Slovenija. Ob tem pa na zbornici opozarjajo, da se je zbiranje odgovorov zaključilo pred nedavno drugo razglasitvijo epidemije in uvedbo strožjih ukrepov za zajezitev širjenja okužb. Podjetja so v jesenski raziskavi za letos v povprečju izrazila pričakovanja o triodstotnem padcu prihodkov glede na lani. V spomladanski raziskavi je bil ta delež pri 15 odstotkih. Število zaposlenih naj bi po jesenskih pričakovanjih letos zmanjšala za tri odstotke (spomladi je bila napoved pri šestih odstotkih). Investicije naj bi medtem po odgovorih v septembru in začetku oktobra oklestila za štiri odstotke (spomladi je bil delež pri 13 odstotkih). Izvajalci raziskave menijo, da je bila večina anketiranih podjetij v teh svojih napovedih preudarna in je že upoštevala možnost drugega vala epidemije.

Pandemija je menedžerje ob tem spodbudila k razvoju novih kompetenc za soočanje z izzivi na trgu. Več kot polovica anketiranih podjetij tako poroča o delni ali pomembni spremembi kompetenc in načina dela v teh izrednih okoliščinah.

Večina anketiranih podjetij si prizadeva za ukrepe, ki krepijo prožnost delovnega procesa in digitalizacijo. Med ukrepi, ki so bili uvedeni med krizo in so pozitivno vplivali na poslovanje, so najpogosteje izpostavili ukrepe za povečanje fleksibilnosti dela (64 odstotkov), poslovno digitalizacijo (40 odstotkov) in interno debirokratizacijo (32 odstotkov).

Delo od doma se je za več kot tretjino anketiranih podjetij izkazalo kot pozitivni ukrep. Ob tem ukrepu jih 37 odstotkov poroča o povečanju delovne učinkovitosti, 54 odstotkov pa o povečanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. "Šest mesecev po začetku pandemije so podjetja prišla v 'novo normalo'. To pomeni, da se večina njih ni vrnila na stare tirnice, ampak so zaradi uvedenih ukrepov danes spremenjena in bolje pripravljena na aktualni in morebitne naslednje valove krize," je zapisal partner v družbi Kearney Marko Derča.

Raziskava kot dolgoročno posledico krize izpostavlja pospešeno uporabo digitalnih oblik dela. Tako se 84 odstotkov anketiranih podjetij močno strinja, da bo v prihodnje prišlo do večje uporabe dela od doma. To je 31 odstotnih točk več kot spomladi. Še 12 odstotkov se jih s tem delno strinja. Skupaj se tako 96 odstotkov vsaj v delu strinja, da bo okrepljeno delo od doma realnost tudi v prihodnje.

Skoraj dve tretjini, 65 odstotkov, jih napoveduje nadaljnjo krepitev digitalnih oblik dela znotraj organizacij, kar je malenkost več kot spomladi. Prav tako anketiranci v predelovalnem sektorju izpostavljajo večji fokus na robotizacijo in avtomatizacijo (44 odstotkov).

Podjetja napovedujejo tudi intenzivnejše sodelovanje s strankami preko digitalnih poti. 82 odstotkov anketiranih družb tako pričakuje povečanje prodaje preko spletnih kanalov, enak delež pa jih napoveduje intenzivnejšo uporabo digitalnih orodij za sodelovanje s strankami. "Ugotavljamo, da so podjetja sprejela operativno in strateško prilagajanje (torej fleksibilnost) kot ključno usmeritev, saj brez nje ni učinkovitosti in vzdržnega poslovanja. Vse to bo njihovo glavno orožje pri soočanju z aktualnim drugim valom epidemije," je ocenil Derča. Generalna direktorica Amchama Slovenija Ajša Vodnik pa je ob tem kot pomembno izpostavila, da so podjetja z veliko mero proaktivnosti za reševanje in z optimizmom vstopila v krizno obdobje, saj se tako kot večina ostale družbe soočajo s popolnoma neznanimi razmerami.

Upa pa, da bodo gospodarske družbe ohranile optimizem in da bo tudi država prisluhnila gospodarstvu ter ohranila ključne ukrepe za zagotavljanje delovnih mest, likvidnosti in takoj, ko s tem ne bi ogrožali življenj, zdravja in zdravstva, čim prej odprla javno življenje.

V raziskavi je sodelovalo 48 podjetij, članov Amchama Slovenija. Večina, nekaj več kot dve tretjini, jih prihaja s področja profesionalnih in poslovnih storitev.