Mož z brki, ki ga je začarala Trenta

Ivan Jelinčič je z rodnega Tolminskega v Trento prišel za revirnega gozdarja februarja 1971. »Nasulo je 80 centimetrov snega in med mano in Trento se je zgodila čarovnija. Marca nisem več hotel iz doline in nikoli odtlej je nisem zapustil,« se ponosno ozre po svoji domačiji, prvi turistični kmetiji v Soči in na Bovškem.