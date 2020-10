Čeprav so epidemiološke razmere še precej hujše kot spomladi, pa je pomoč države po novem manjša. V primerjavi s prvim protikorona zakonom (PKP1) in njegovimi kasnejšimi popravki se zaostruje pogoj za uveljavljanje povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo (20-odstoten upad prihodkov glede na leto 2019 v primerjavi z 10-odstotnim), ob tem pa se znižuje najvišja višina nadomestila. Medtem ko je bilo po PKP1 nadomestilo plač 100-odstotno, vendar največ do povprečne plače v letu 2019 (1753,84 evra), je po novem zgolj 80-odstotno in največ v višini najvišjega nadomestila za primer brezposelnosti (892,50 evra). Ukrep bo veljal retroaktivno od 1. oktobra naprej.

V nasprotju s PKP1 delodajalci po PKP5 niso oproščeni prispevkov za pokojninsko zavarovanje, prav tako Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ne krije bolniške odsotnosti od prvega dneva odsotnosti. Kar se tiče povračila nadomestila plače delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi varstva otroka, je ureditev podobna ureditvi po PKP1, pri čemer pa je nadomestilo v višini 80 odstotkov plače po PKP1 veljalo za vse primere višje sile, po PKP5 pa samo za primer višje sile zaradi varstva otroka. Novost je tudi v tem, da se krajša varstvo delavcev pred odpovedjo na zgolj čas prejemanja subvencije delodajalca, in ne več na tudi na določeno obdobje po izteku subvencije.

Za samozaposlene, lastnike in delničarje enoosebnih družb in kmete je ključen mesečni temeljni dohodek, zaposlenim pa delna povrnitev izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka. Tudi tu so pogoji strožji kot po PKP1 (20-odstoten upad prihodkov v primerjavi z 10-odstotnim), pri čemer mesečni temeljni dohodek v višini 1100 evrov mesečno vključuje tudi prispevke, kar je bil po PKP1 ločen ukrep. Za samozaposlene v kulturi je višina mesečnega temeljnega dohodka 700 evrov mesečno.

Nakup zaščitne opreme bo država financirala tudi podjetjem ter izobraževalnim in znanstvenim ustanovam. Avtobusnim prevoznikom, ki v času razglašene epidemije niso opravljali dela, bo država izplačala odškodnino, izvajalcem javnega potniškega prometa bo tudi subvencionirala stroške zaščitne opreme. Veljavnost jamstvene sheme za likvidnostna posojila podjetij se bo podaljšala za pol leta, do konca junija 2021.

Za zaposlene v zdravstvu in socialnovarstvenih zakonih zakon prinaša nove dodatke k plači. Za neposredno delo z bolniki in uporabniki socialnovarstvenih storitev, obolelimi za Covid-19, so določeni pri 30 odstotkih plače, v primeru prerazporeditve na drugo delovno mesto ali k drugemu delodajalcu pa 20 odstotkov. Ureditev je bistveno drugačna od PKP1, ki je vseboval še vrsto drugih ukrepov na področju javnega sektorja, na primer odstop od omejitev glede dela preko polnega delovnega časa. Kar se tiče dodatnega plačila za delo v času epidemije je PKP1 predvideval poleg dodatka po kolektivni pogodbi za javni sektor še poseben dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, ki so ga lahko ob izpolnjevanju pogojev prejeli javni uslužbenci v vseh dejavnostih javnega sektorja, pri čemer sta oba dodatka skupaj lahko znesla 100 odstotkov urne postavke javnega uslužbenca. Ureditev po PKP5 pri premestitvah sicer prinaša dodatno plačilo premeščenim posameznikom, česar PKP1 ni vseboval, hkrati pa ne vsebuje nobenih omejitev glede določenih kategorij zaposlenih (zlasti ranljivih skupin, ki po zakonu o delovnih razmerjih uživajo posebno varstvo), ki jih ni dopustno premestiti, kot je to predvidevala uredba, izdana na podlagi PKP1.

Za delavce PKP5 prinaša predvsem ureditev pravice do nadomestila plače za čas odrejene karantene in višjega nadomestila plače za primer višje sile zaradi varstva otroka, ki ne sme biti nižje od minimalne plače. Ukrep bo veljal retroaktivno od 1. septembra naprej. PKP5 prinaša tudi možnost bolniške odsotnosti do treh zaporednih dni brez obiska osebnega zdravnika. Omeniti velja še spremembo na področju dohodnine, po kateri se testiranje za covid, na katerega delavca napoti delodajalec, ne šteje kot boniteta delavca.

Kaj velja ob začasnem zaprtju podjetju

V primeru začasnega zaprtja podjetja zaradi omejitev, ki jih predpisujejo vladni odloki, PKP5 predvideva predvsem delno povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo delodajalcem in pa mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, lastnike in družbenike enoosebnih družb, ki so hkrati tudi poslovodne osebe in kmete. Pogoj za uveljavljanje za oba ukrepa je upad prometa za 20 odstotkov v letu 2020 glede na preteklo leto. Te skupine so upravičene tudi do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka, kjer lahko delodajalec uveljavlja povračilo omenjenega nadomestila od države, pod pogojem, da tem delavcem ni mogel organizirati dela od doma.

Delavci, ki jih delodajalec v času zaprtja ne potrebuje in jih pošlje na začasno čakanje na delo, imajo za ta čas pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov plače. Teh delavcev delodajalec v času prejemanja povračila nadomestila plače ne sme odpustiti, prav tako ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev. Enako kot po PKP1 delodajalec delavcem ne sme odrejati nadurnega dela, po PKP5 pa tudi začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo. Delavci, ki bi v tem obdobju zakonito izgubili zaposlitev iz poslovnega razloga, so upravičeni do vseh pravic, ki jim gredo po zakonodaji in kolektivnih pogodbah v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vključno z odpovednim rokom, odpravnino in pravico do nadomestila plače za primer brezposelnosti od Zavoda RS za zaposlovanje. V primeru stečaja so delavci prav tako upravičeni do omenjenih pravic, jih pa lahko v primeru neplačila lahko uveljavljajo kot terjatev v stečajnem postopku, določene pa vsaj deloma dobijo izplačane iz jamstvenega sklada.