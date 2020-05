Paket pomoči prinaša subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo veljal od 1. junija do 31. decembra.

Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se do konca junija podaljšuje subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do njega z redkimi izjemami upravičeni vsi delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva. Tako kot do zdaj bodo do tega subvencioniranja upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.

Za pomoč turizmu uveljavlja vrednostne bone, ki jih bodo prejele vse osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Bone bo mogoče koristiti za plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji, od hotelov do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.

Paket prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev.

Zdaj bodo do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi protikoronski zakon, upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so še zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.

S ciljem pospešiti investicije se podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.

Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.

Paket vključuje tudi zakon o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, v katerem bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zaščito trga dela zaradi pandemije novega koronavirusa. Slovenija naj bi si s tega naslova obetala za 900 milijonov evrov posojil.

Uveljavljen je bil še interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, s katerim bo vlada določila nabor pomembnih naložb ter zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo.