Posebne uprizoritve Škofjeloškega pasijona ob 300. obletnici njegovega nastanka v Škofji Loki prihodnje leto ne bo. Tokrat je organizatorjem načrte prekrižala epidemija koronavirusa. Zato so se odločili, da dogodek, ki predstavlja tudi ogromen organizacijski zalogaj, prestavijo na postni čas leta 2022. »Že dobra dva meseca se skupaj z režiserjem Borutom Gartnerjem in škofjeloškim županom Tinetom Radinjo pogovarjamo o tem in prišli smo do zaključka, da nam drugega, kot da dogodek prestavimo za eno leto, ne preostane,« pravi vodja projekta Jakob Vrhovec. Kot dodaja, za pol leta tudi ustavljajo priprave na uprizoritev, ponovno pa jih bodo, če bodo razmere dovoljevale, zagnali poleti.

Sodelujoči, ki naj bi jih bilo pri izvedbi kar okoli tisoč, so novico sprejeli z obžalovanjem in hkrati z razumevanjem, poudarja režiser Borut Gartner. »Zdi se mi huje, da bi se zdaj v teh razmerah še naprej pripravljali, potem pa bi ugotovili, da uprizoritve ne bi mogli uresničiti. Do vseh udeleženih moram biti skrajno spoštljiv, saj so med njimi mnogi, ki so sodelovali že leta 1999, le da smo zdaj vsi dvajset let starejši. Ljudem moramo v teh razmerah pustiti, da se ukvarjajo z boleznijo, ki je prišla do nas,« opozarja režiser. Škofjeloški pasijon so po omenjenem letu uprizorili še leta 2000, 2009 in 2015.

Kljub temu da so se priprave na uprizoritev omejile že ob spomladanski razglasitvi epidemije, je po besedah režiserja precej stvari že v teku. »Trenutno bi se morali ukvarjati s kostumografijo, da bi imele šivilje dovolj časa za pripravo kostumov,« opisuje Gartner. Napredek je po njegovem očiten tudi na področju govora. Z lektorsko skupino so že dokončali dramsko besedilo, zvočna montaža besedila je v zaključni fazi. Tudi avdicije po bližnjih šolah, na katere se je za sodelovanje prijavilo kar okoli 80 šolarjev, so že izvedli.