Mediha Hromadžić je bila marca letos na mariborskem sodišču še v drugo obsojena na 20-letno zaporno kazen, ker je ubila sestro dvojčico Mersiho in poskušala ubiti njuno mamo. To naj bi storila v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Za uboj je bila obsojena na 14, za poskus uboja pa na sedem let zapora, kar ji je skupaj prineslo enotno kazen 20 let zapora.

Na sodbo sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo, saj slednje ni bilo zadovoljno z odločitvijo sodišča, da prekvalificira očitke v uboj in poskus uboja, medtem ko je tožilka Tadeja Majcen od vsega začetka vztrajala, da je šlo za umor in poskus umora.

Hromadžićeva je bila na 20 let zapora obsojena že na prvem sojenju junija lani, a je bila sodba razveljavljena, ker po ocenah višjega sodišča ni bilo v zadostni meri razčiščeno vprašanje prištevnosti obdolženke ob storitvi kaznivega dejanja.

Grozovit zločin, a »le« uboj

Marca letos jo je tudi novi sodni senat spoznal za krivo in ji prisodil enotno kazen 20 let zapora, tudi tokrat pa je sodišče prekvalificiralo očitano dejanje v uboj in poskus uboja. Višja državna tožilka Diana Šeruga Sagadin je na septembrski pritožbeni seji ponovila, da je bilo dejanje nedvomno storjeno na grozovit način.

Tožilka je izpostavila, da je obdolžena sestro z nožem zabodla vsaj 48-krat, jo vztrajno zasledovala iz enega prostora v drugega in nato z nožem napadla še mater. To po ocenah tožilstva nakazuje na okrutnost in vztrajnost napadalke, ki se je očitno namenila usmrtiti žrtev. Vse to po prepričanju tožilstva nakazuje, da bi si obdolžena zaslužila višjo kazen.

Nasprotno je obramba vztrajala pri oprostitvi ali vsaj prekvalifikaciji napada na sestro v uboj na mah, kar se kaznuje z do desetimi leti zapora. Zagovornik obdolžene Franci Šošterič je izpostavil po njegovem prepričanju sporno mnenje izvedenca psihiatra in število vbodov, ki sta jih dobili napadeni sestra in mati, saj po njegovem ni jasno, kako je tožilstvo prišlo do teh številk.

Ob tem po njegovem mnenju tudi v ponovljenem sojenju niso dovolj razjasnili vloge drugega noža. Obdolžena je namreč trdila, da ga je imela najprej v roki sestra Mersiha, ki da jo je zaničevala in ji grozila, kar naj bi jo spodbudilo k napadu nanjo.

Tragični dogodek se je zgodil 8. marca 2018, ko je danes 40-letna Hromadžićeva v stanovanju v bloku na mariborskem Pobrežju, kjer so vse tri stanovale, najprej večkrat zabodla z nožem sestro, nato pa še mater, ki jo je poskušala ustaviti. Mati je ob pomoči soseda stekla do reševalnega vozila, sestra pa je na stopnišču podlegla poškodbam. sta