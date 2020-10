Tožilstvo je predlagalo preložitev prestajanja kazni, saj da ne obstaja grožnja, da bi obsojenci pobegnili, stranka pa se je medtem razpustila. Sodišče je kljub utemeljitvi odločilo drugače.

V zapor mora sedaj 38 od skupno 50 obsojenih, med njimi so vodilni člani in nekdanji poslanci. Nekateri, med njimi vodja Zlate zore Nikos Mihaloliakos, so bili že leta v hišnem priporu, preden so jih pred okoli dvema tednoma obsodili na 13 let zapora zaradi vodenja kriminalne organizacije.

Mihaloliakos je danes v izjavi za novinarje poudaril, da je ponosen, da mora zaradi svoje ideje v zapor. Prepričan je, da bo stranka v prihodnosti še dobila pravico in da bodo spoznali, da je bila po krivem označena za kriminalno organizacijo. Že med sojenjem je vodja Zlate zore govoril o politični zaroti, saj da ni nacist, ampak nacionalist.

Zlata zora je bila več let zastopana tudi v parlamentu. Med finančno krizo je bila tretja najmočnejša stranka, leta 2019 pa ji ni več uspel vstop v parlament.

Sodni proces proti stranki so sicer uvedli po smrti protifašističnega raperja, ki ga je leta 2013 ubil pripadnik Zlate zore. Storilec je krivdo priznal in prestaja dosmrtno zaporno kazen. Umor je sprožil preiskavo delovanja zloglasne Zlate zore, odgovorne za umore in nasilje nad migranti in aktivisti levice od 90. let prejšnjega stoletja.

Po več kot petih letih in pol enega najpomembnejših sojenj v politični zgodovini države je sodišče 7. oktobra Zlato zoro soglasno spoznalo za kriminalno organizacijo.