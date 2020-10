Med šestimi visokimi predstavniki stranke je sodišče na 13 let zapora obsodilo tudi evropskega poslanca Joanisa Lagosa, ki je iz stranke izstopil lani. Pred prestajanjem kazni mu mora Evropski parlament na zahtevo Grčije odvzeti poslansko imuniteto.

Sodišče je sledilo tudi zahtevi tožilstva pri obsodbi na 13 let zapora bivšega tiskovnega predstavnika stranke Iliasa Kasidiarisa in poslanca Kristosa Papasa, desne roke Mihaloliakosa, ki zanika holokavst in občuduje nacizem. Prav tako 13-letno zaporno kazen je sodišče prisodilo še dvema vodjema stranke, ki sta tudi obsojena zaradi vodenja kriminalne organizacije - bivšima poslancema Iliasu Panagiotarosu in Georgiosu Germenisu. Na deset let zapora pa je med vodilnimi obsojen le Artemis Matajopulos.

Sodišče je pričakovano na dosmrtni zapor obsodilo člana stranke Jorgosa Rupakiasa zaradi umora protifašističnega 34-letnega raperja Pavlosa Fisasa leta 2013. Obsodilo ga je še na deset let zapora zaradi članstva v Zlati zori. Umor Fisasa 18. septembra 2013 je šokiral Grčijo, ki je bila sredi finančne krize, in je sprožil preiskavo delovanja zloglasne Zlate zore, odgovorne za umore in nasilje nad migranti in aktivisti levice od 90. let prejšnjega stoletja.