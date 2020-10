V Nemčiji tako kot v večjem delu Evrope zadnje tedne dnevno poročajo o več okužbah kot v začetku pandemije v marcu, so pa občutno okrepili testiranja na okužbo. Obstaja možnost, da je v začetku epidemije zaradi manj testiranj ostalo več primerov neugotovljenih.

Oblasti so zaostrile ukrepe, med drugim so prepovedali večja zbiranja. Omejitve so uvedle tudi lokalne oblasti. V Berlinu tako morajo na nekaterih prometnih ulicah maske nositi tudi na prostem.

Nemška kanclerka Angela Merkel je v soboto državljane pozvala, naj zmanjšajo druženja in naj raje ostanejo doma.