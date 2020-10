V zadnjih tednih sta se v športnih debatah znova pošteno razplamteli tudi dve, katerih tematika marsikomu predstavlja najslajšo kost za glodanje – debata o »najboljšem vseh časov«. Bolj enostavna od obeh je teniška, v kateri so ne nazadnje vsi udeleženci (Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Đoković) še aktivni in se bo dejansko po koncu njihove kariere morda celo dalo strinjati, kdo je najboljši od vseh. Precej bolj kompleksna pa je druga, košarkarska, ki zaposluje predvsem vse s tem športom povezane onkraj luže: LeBron James ali Michael Jordan.

Lahko se strinjajo le,da se ne strinjajo

Da se je ta sploh ponovno razvnela in dosegla celo raven, ki je pod vsako normalno civilizirano izmenjavo mnenj, je seveda krivo to, da je LeBron James z LA Lakers osvojil naslov prvaka v, milo rečeno, najbolj nenavadni sezoni lige NBA v zgodovini. Takoj za tem so družbena omrežja dobesedno preplavila sporočila z različnimi medsebojnimi primerjavami, številkami, grafi in tabelami, pri katerih je vsak poudarjal tiste, ki govorijo v prid posameznikovega favorita. Debate številnih strokovnjakov in »strokovnjakov« pa so za nekaj časa celo zasenčile tiste o prihajajočih volitvah za ameriškega predsednika.

Nekateri so kot pozitivno izpostavljali, da je Michael Jordan svojih šest naslovov osvojil z istim klubom (Chicago), medtem ko se je moral LeBron James za svoje štiri (dvakrat Miami, Cleveland, Los Angeles) trikrat seliti, drugi so ravno zamenjali pozitivno in negativno konotacijo enega in drugega. Prvi so poudarjali, da je Jordan naslov osvojil vsakič, ko je igral v finalu, njihovi nasprotniki, da je bil James ob štirih naslovih še šestkrat v finalu, kar mu je treba šteti v plus. A mu tisti prvi to kvečjemu v minus, drugi pa spet vračajo žogico, češ da zgolj naslovi niso edino merilo, saj da je potem najboljši vseh časov Bill Russell, ki jih ima enajst. Tu nekje so v debato vskočili še tretji, nemara najbolj razumski, ki so poudarjali, da se je v obdobjih vseh treh omenjenih igrala tako medsebojno neprimerljiva košarka, kot bi šlo za različne športe, in da je zato košarkarje iz različnih obdobij nesmiselno primerjati. Pa četrti, ki so kot najboljšega ponudili koga tretjega, največkrat letos tragično preminulega Kobeja Bryanta. A edini sklep po tistem, ko se je prah vsaj malo polegel, je bil, da se vsi lahko strinjajo zgolj s tem, da se – ne strinjajo.