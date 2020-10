1. Ves svet danes uporablja inovacijo – razpršilo za parfume. Razvil(a) ga je:

a) Coco Chanel,

b) tovarna Ilirija,

c) slovenski inovator Peter Florjančič,

d) Lady Gaga za parfum črne barve fame.

a) MOMA, Museum of Modern Arts v New Yorku,

b) Slovensko društvo oblikovalcev,

c) Apple,

d) Microsoft.

a) neznanega izdelovalca optičnih čitalnikov,

b) slovenske multinacionalke NiceLabel, zlate gazele Slovenije 2016,

c) strokovnjakov za davčne blagajne,

d) pretvorbe desetiškega številčnega sistema v dvojiškega.

a) znamka modernih voščenk, izumljenih v Evropi,

b) inovacija dijakov ŠC Škofja Loka: pločevinka za barvo, ki omogoča ponovno polnjenje,

c) neverjetno lepa barva za kodraste lase,

d) privlačna pobarvanka za najmlajše.

a) zašil je prvo nogometno žogo v Sloveniji,

b) razvijal je avtomobil znamke Planica,

c) zgradil je prvo moderno teniško igrišče,

d) je oče tedaj največje smučarske skakalnice na svetu, planiške velikanke.

a) popularno risanko z glavnim igralcem žabcem Kermitom,

b) pilotni projekt, s katerim se Mestna občina Kranj pospešeno razvija v pametno mesto,

c) manjšo kotanjo s stoječo vodo, ki je lahko naravnega ali umetnega izvora in se večji del leta ne izsuši,

d) bajer v ljubljanskih Kosezah, ker so v njem posebno pametne male ribice.

Pravilni odgovori:

1. c. Peter Florjančič je eden najbolj znanih slovenskih izumiteljev. Patentiral je 400 izumov, 41 mu jih je uspelo spraviti v življenje. Med njegove najvidnejše dosežke štejejo okvirčki za diapozitive, plastična zadrga, pršilec na steklenički za parfum, ročne statve, vžigalnik s prižiganjem ob strani, zapiralni sistem pri stroju za brizganje plastike, smučarski tobogan. Leta 1957 je izumil, ne pa tudi izpopolnil avtomobilsko zračno vrečo (airbag).

2. a. Slovenska aplikacija Lake, ki v barvanje ponuja ilustracije umetnikov z vsega sveta, je leta 2017 prejela prestižno Applovo nagrado za dizajn apple design award. To priznanje šteje za oskarja v svetu aplikacij. Aplikacijo Lake so razvili v podjetju 3fs, gazeli gorenjske regije 2017.

3. b. Več kot milijon podjetij uporablja tehnologijo slovenskega podjetja NiceLabel – Euro Plus za poenostavitev označevanja s črtnimi kodami. Svetovnim korporacijam Ikea, Benetton, Siemens, Swatch, DuPont, Unilever, Volvo, FedEx in drugim rešitve NiceLabel znižajo zapletenost, zmanjšajo stroške in bistveno povečujejo učinkovitost procesov označevanja.

4. b. Recolor je pločevinka za barvo z možnostjo ponovnega polnjenja s pomočjo kompresorja. Trajnostno zasnovano inovacijo so v programu JA Slovenija razvili dijaki ŠC Škofja Loka Janez Poklukar, Martin Fajfar in Jakob Kalan. Prejeli so najvišjo nagrado moje podjetje leta 2020 in se uvrstili na evropsko tekmovanje dijaških podjetij.

5. d. Stanko Bloudek, slovenski letalski konstruktor in športnik, je bil projektant in graditelj več športnih objektov. V Ljubljani je za potrebe Ilirije zgradil prvo moderno nogometno igrišče, igrišča za tenis, olimpijski bazen, drsališče in atletsko stezo. Skonstruiral je do tedaj eno največjih smučarskih skakalnic na svetu v Planici, ki danes nosi ime Bloudkova velikanka. Bloudek je na osnovi nemškega DKW z dvotaktnim motorjem tudi začel razvijati prvi domači osebni avtomobil, imenovan po Triglavu.

6. b. Kranjsko naselje Mlaka bo prvo pametno naselje v mestni občini Kranj. Digitalna tehnologija in pametni števci bodo zbirali podatke o porabi elektrike, vode, plina, pametni senzorji bodo spremljali promet. V pilotnem projektu sodelujejo podjetja Riko, gorenjska gazela 2017 3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Elektro Gorenjska in Vigred elektroinstalacije ter javna uprava.