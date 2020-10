Juventus je tudi brez okuženega prvega zvezdnika Cristiana Ronalda na gostovanju v Kijevu pri Dinamu (pri Ukrajincih sta bila v začetni enajsterici le dva tujca) z zmago z 2:0 opravičil vlogo favorita. Serijski italijanski prvaki, pri katerih se je že v 19. minuti poškodoval kapetan in steber obrambe Giorgio Chiellini, so rutinsko prišli do treh točk. Junak zmage Torinčanov je bil španski napadalec Alvaro Morata z dvema goloma v drugem polčasu. Slovenski reprezentant Benjamin Verbič je za Dinamo igral od 70. minute, se v lovu na izenačenje trudil, a italijanska obramba je bila trdna.

Centralni branilec slovenske reprezentance Miha Blažič je v ligi prvakov debitiral na kultnem stadionu Nou Camp v Barceloni. Igrivi Messi in druščina so na drugi tekmi skupine G proti madžarskemu prvaku Ferencvarosu potrdili vlogo favorita z visoko zmago s 5:1. Kapetan Gerard Pique je bil v 68. minuti izključen, ker je naredil nepotreben prekršek za enajstmetrovko in ne bo imel pravica nastopa prihodnji teden na tekmi drugega kroga v Torinu z Juventusom. Kljub igralcu manj je Barcelona dosegla še dva gola.

Leipzig je le nekaj ur pred tekmo s turškim Bašakšehirjem ostal brez Amadouja Haidara, saj je klub prejel sporočilo, da je bil reprezentant Malija pozitiven na testu za koronavirus. Vsi ostali člani nemške zasedbe so bili na testiranju negativni. Nemci, pri katerih je ritem v zvezni vrsti narekoval Slovenec Kevin Kampl (igral je do 58. minute), so v tekmo krenili silovito. 999 gledalcev, kolikor jih je bilo lahko na stadionu za 40.000 ljudi v Leipzigu, je z dvema atraktivnima goloma razveselil Španec Angelino v razmaku štirih minut ter že do 20. minute razrešil dvome o zmagovalcu.

Derbi večera je bil v Parizu, kjer Manchester United poskrbel za senzacijo, saj je na Parku Princev premagal domači PSG z 2:1 v dinamični in kakovostni tekmi z veliko priložnostmi. Angleži so povedli z golom Portugalca Bruna Fernandeza sredi prvega polčasa. Prvi kazenski strel je vratar Parižanov Keylor Navas ubranil, a ker se je Kostaričan prehitro premaknil s črte, je španski sodnik Lahoz s pomočjo VAR odločil, da mora Fernandez enajstmetrovko ponoviti. Francozi so v drugem polčasu odločno krenili po izenačenje in pritisk materializirali v 55. minuti. Osmoljenec je postal Martial, ki je dosegel avtogol, potem ko je v prvem polčasu priigral enajstmetrovko za Manchester United. Ko je PSG lovil zmagoviti gol, je goste reševal vratar David de Gea. Manchester United je imel veliko prostora za protinapade, pri katerem je z izjemnim golom v 87. minuti postal hitri Marcus Rashford.

Presenečenje uvodih osmih tekem je pripravil belgijski Brugge, ki je na gostovanju v Rusiji premagal favorizirani Zenit z 2:1. Belgijci so zmagoviti gol dosegli v 93. minuti, strelec pa je bil 19-letni Charles de Ketelaere.

Izidi prvega kroga lige prvakov, skupina E: Rennes – Krasnodar 1:1 (0:0), Chelsea – Sevilla 0:0, skupina F: Zenit – Brugge 1:2 (0:0), Lazio – Borussia Dortmund 3:1 (2:0), skupina G: Dinamo Kijev – Juventus 0:2 (0:0), Barcelona – Ferencvaros 5:1 (2:0), skupina H: PSG – Manchester United 1:2 (0:1), Leipzig – Istanbul Bašakšehir 2:0 (2:0).