Do določene mere za tovrstnimi simptomi trpi tudi uprizoritev Moj mož, kot sta si jo po kratki prozi Rumene Bužarovske zamislili prevajalka (in dramaturginja) Ana Duša ter režiserka Ivana Djilas. A da ne bo pomote – predstava, ki mozaično naslavlja položaj žensk v (še zmeraj patriarhalni) družbi, je sodobno zasnovana, natančno zrežirana, korektno odigrana; težava je le, da razen nekakšnega »opisa stanja«, ki vsaj na trenutke deluje izrazito stereotipno (in ima zato omejen domet), ne ponuja kakega drugega prepoznavnega »sporočila«. Zagata je morda preprosto v tem, da priredba ne zmore docela ohranjati večplastnosti zgodb makedonske pisateljice; te so sicer res umeščene v okolje, ki je nemara za odtenek bolj »tradicionalno« od tukajšnjega, vendar v pretanjenem prepletanju surove vsakdanje »ženske« resničnosti, prepričljivo grajenih značajev junakinj, jedkega humorja in kritične drže nikakor niso enoznačne – posamične usode protagonistk se prepletajo z gosto mrežo drugih (pa naj gre za partnerje, sorodstvo ali prijateljice), prav skozi pestrost teh odnosov pa se izrisuje matrica zatiralskih razmerij, ki prežema celotni družbeni ustroj, od družinske celice do akademskega okolja. Za dobro uro in pol dolgo predstavo, sestavljeno iz devetih epizod, so te pripovedi krepko okrajšane ali prisotne le v fragmentih; z vidika razpoložljivega časa je to sicer lahko razumljivo, a posledica te ogoljenosti so precej klišejske podobe tako in drugače ponižanih soprog, zataknjenih v bolj ali manj brezizhodne položaje, ki jim brez izjeme botrujejo samopašni, nezvesti ali celo nasilni moški. Gesta žene, ki odtujenemu možu ubogljivo kuha najljubšo juho, potem pa začne svojo specialiteto nekega dne nositi še ljubimcu, lahko v takšnem okviru resda deluje skoraj subverzivno, toda spremembe v resnici ne obeta.

Bolj učinkovito je vprašanje »ženske moči« zajeto na uprizoritveni ravni. Na eni strani predstava že z uvodnim prizorom nakaže enotnost točke izrekanja, morda celo nekakšno »sestrsko« povezanost med liki: v njem se nastopajoče zlijejo v skupni koreografiji (Maša Kagao Knez je za vsako igralko poiskala poseben gibalni izraz), pri čemer so opravljene v enovite kostume kožne barve s spodnjim perilom (kostumografija Jelena Proković); spoznamo jih torej v polju zasebnosti oziroma družbene »potencialnosti«, ki nato konkreten izraz (in pripadajoča oblačila) dobi skozi posamezne pripovedi. Četudi gre pri teh pretežno za monologe, so igralke (v sicer sila čvrsti zasedbi najmočnejši vtis pustita Maša Derganc in Silva Čušin) na odru vseskozi prisotne, enkrat kot neme priče znanega, drugič kot tiha ali pa dejavna podpora; uprizoritev s tem domiselno preplete individualno in »skupno« (kar z množenjem odsevov podpira tudi »odprta« scenografija Sare Slivnik) in pravzaprav je res škoda, da celota ob vseh zanimivih prijemih prepogosto ostaja v območju ilustrativnega.