Gre za t.i. študije "človeškega izziva" (human challenge studies), ko bodo do 90 zdravih ljudi okužili z novim koronavirusom. Britanska vlada je danes potrdila, da bo za ta projekt namenila 33,6 milijona funtov, poroča BBC na svoji spletni strani.

Klinične preizkuse na zdravih prostovoljcih bo vodila britanska univerza Imperial College London. Izvajati naj bi jih začela januarja, a bodo pred tem morali pridobiti še odobritev etične komisije in regulatorjev.

Strokovnjaki trdijo, da bo varnost njihova prva prioriteta. Najprej bodo uporabili nadzorovane količine novega koronavirusa, da bi ugotovili, katera je najmanjša količina, ki lahko povzroči okužbo. Ta preizkus bodo opravili na zdravih prostovoljcih, starih od 18 do 30 let, ki so zaradi mladosti in dobrega zdravja najmanj ogroženi, da bi jim lahko okužba škodovala. Okužili jih bodo preko nosu in bodo neprestano pod nadzorom.

Nato bi znanstveniki lahko preizkusili, ali cepivo proti covidu-19 preprečuje okužbo, navaja BBC.

Glavni raziskovalec projekta dr. Chris Chiu z univerze Imperial College London je zatrdil, da več kot deset let varno izvajajo študije človeškega izziva z drugimi respiratornimi virusi.

Priznal je, da nobena študija ni brez tveganja, da pa bodo storili vse, da bodo zagotovili, da bo tveganje čim manjše.

Profesor eksperimentalne medicine na univerzi Peter Openshaw pa je zagotovil, da okužbe prostovoljcev z znanim patogenom niso "nikoli jemali zlahka", a poudaril, da so tovrstne študije izjemno informativne, saj je vitalnega pomena, da čim prej dobimo učinkovita cepiva in druga zdravila za covid-19.

Po svetu razvijajo več kot sto cepiv proti covidu-19, od katerih jih je le nekaj v zaključnih fazah testiranja, med njimi tudi cepivo Oxfordske univerze, spominja BBC.

Ob tem navaja mnenje strokovnjaka Jonathana Van-Tama, da bi študije človeškega izziva lahko pomagale pri izbiri najbolj obetavnih cepiv, ki so sedaj v sredini razvoja, za napredovanje v obsežnejša testiranja tretje faze. Pri tistih cepivih, ki so v zadnji fazi preizkusov ter dokazano varna in učinkovita, pa bi študije človeškega izziva lahko pomagale pri razumevanju, ali cepivo preprečuje prenos okužbe in obenem razvoj bolezni.

Prvi del projekta bodo v partnerstvu izvedli univerza Imperial College London, specialisti bolnišnice Royal Free Hospital in enote za raziskavo varnosti v Londonu ter podjetje hVIVO.

Prostovoljce bodo finančno nagradili in nadzirali še do enega leta po sodelovanju v študiji zaradi morebitnih stranskih učinkov, še navaja BBC, ki je na spletni strani objavil tudi povezavo do prijave na sodelovanje v študiji.

Na povezavi podjetje hVIVO navaja, da so študije človeškega izziva doslej uporabljali pri razvoju cepiv za vrsto bolezni, med njimi za malarijo, tifus, gripo in norovirozo.