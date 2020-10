Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so gorenjski kriminalisti kazensko ovadili moškega, ki je s sostorilci utemeljeno osumljen tatvine osebnega avtomobila iz garažne hiše na območju Kranja. Osumljenec, ki je državljan Srbije in so ga že obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, naj bi v isti noči sredi lanskega leta vlomil tudi v poslovni objekt in iz njega odnesel večje število mobilnih telefonov in ročnih ur v vrednosti okoli 50.000 evrov.

Jeseniški kriminalisti pa so preiskali drzno tatvino na javnem kraju iz sredine prejšnjega meseca. Prijeli so osumljenca, ki naj bi občanu s silo odtujil torbo. Sumijo ga tudi povzročitve požara na starejšem zapuščenem objektu v začetku tega meseca, v katerem je nastala materialna škoda. Hkrati preverjajo domnevno povezanost osumljenca tudi z več vlomi na območju Jesenic, iz katerih sta bila večinoma odtujena denar in hrana. Zoper osumljenca je bil odrejen pripor.